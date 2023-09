SOSH dégaine un nouveau forfait mobile avec 40Go à prix mini sur le réseau Orange

Une nouveau forfait mobile 40Go à prix mini chez SOSH

L'opérateur SOSH a sorti une nouvelle offre mobile qui rivalise de près avec la série spéciale B&You 40Go et le forfait RED 40Go ! En effet, l'opérateur proposait jusqu'à maintenant une gamme de forfaits sans engagement allant de 100Mo Bloqués à 140Go 5G. Celle-ci affichait des tarifs mensuels à partir de 5,99€ jusqu'à 20,99€.

En réplique aux offres de Bouygues Telecom et de RED by SFR, l'opérateur SOSH vient de lancer le forfait 40Go à 11,99€ par mois ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Le forfait 40Go est réservé aux nouvelles souscriptions, les clients SOSH ou Orange ne pourront donc pas bénéficier de cette nouvelle promotion en changement d'offre. Par ailleurs, pour profiter de ce forfait, il vous sera demandé de justifier d’un lien stable avec la France métropolitaine ou d'être résidant métropolitain. Enfin, l’opérateur met à disposition des garanties pour pouvoir jouir de votre forfait lors de vos déplacements à l'étranger (UE/DOM). À ce titre, il invite les voyageurs à adopter une utilisation raisonnable de leur abonnement mobile, évitant ainsi d'éventuels surcoûts.

Les garanties de l'offre Sosh 40Go

Le nouveau forfait de SOSH est idéal si vous avez un budget avoisinant les 10€ avec tout de même des besoins relativement conséquents en data. En effet, les offres SOSH 100Mo Bloqués et 1Go sont intéressantes pour leur tarif peu élevé (5,99€/mois et 7,99€/mois) mais tout l'intérêt de ces offres tourne autour des communications et non de l'enveloppe data.

Ainsi, à 11,99€ par mois, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 40Go depuis la France métropolitaine. Vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages (SMS/MMS) sans vous limiter grâce à l'illimité. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont de la famille ou des amis dans les DOM : ce forfait vous permet d'appeler et d'envoyer vos SMS vers cette zone sans frais !

Vous êtes amené à séjourner à l'étranger ? Qu'il s'agisse de déplacements professionnels ou de voyages loisirs, vous disposerez d'une enveloppe data de 15Go afin que vous puissiez rester connecté en-dehors de la Métropole.

