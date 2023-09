Duel de forfaits pas chers 40Go sur le réseau Orange : SOSH vs Lebara Mobile

Avis à celles et ceux qui sont à la recherche d'un forfait illimité et pas cher sur le réseau Orange ! Dans cet article, nous vous proposons un duel de forfaits avec 40Go de data à partir de 7,99€ par mois avec les MVNO SOSH et Lebara. Découvrez pour lequel de ces bons plans vous allez craquer !

Deux forfaits illimités et pas chers

Les MVNO SOSH et Lebara mettent tous deux en avant un forfait illimité avec 40Go de data dédiés à votre connexion web depuis la France métropolitaine. L'un comme l'autre est sans engagement et s'appuie sur le réseau Orange. D'une part, vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. D'autre part, vous pourrez bénéficier du premier réseau de France, selon l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Cela vous permet d'optimiser votre abonnement grâce à une couverture réseau de qualité.

Ces deux bons plans mobile sont valables pour toute nouvelle souscription. Petite subtilité pour les forfaits sans engagement de Lebara, l'abonnement s'étale sur 30 jours et non sur un mois calendaire. Les garanties comme le tarif de celui-ci sont donc remis à zéro tous les 30 jours.

Découvrez dans le paragraphe suivant les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à les départager et faire votre choix !

Forfaits mobile avec 40Go dès 7,99€ par mois

Le prix : l'offre mobile de Lebara est pus avantageuse car elle vous coûtera seulement 7,99€ par mois (forfait valable sur 30 jours). Le tarif du forfait 40Go de SOSH s'élève 11,99€ par mois.

La data à l'étranger : si les deux offres proposent 40Go en France métropolitaine, seul le forfait de SOSH vous fournit une enveloppe data à l'étranger (UE/DOM). 15Go vous permettront donc de rester connecté lors de vos séjours depuis ces destinations avec ce forfait !

L'illimité : SOSH et Lebara proposent tous deux un forfait mobile illimité. Toutefois, avec SOSH, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités en France comme en Europe. Lebara vous permet seulement de bénéficier de l'illimité pour les appels et les SMS, et ce, uniquement depuis la Métropole.

Les avantages : la carte SIM est gratuite chez Lebara et 1Go vous est offert le premier mois d'abonnement.

Ainsi, si vous êtes amené à voyager à l'étranger, ce sont les garanties de l'offre SOSH qui remportent l'avantage. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un forfait pas cher, alors le forfait de Lebara est celui qu'il vous faut.

PROFITER DE L'OFFRE SOSH

PROFITER DE L'OFFRE LEBARA