Samsung Galaxy S23 Ultra : plus de 300 € de réduction pour les French Days sur cet ultra haut de gamme !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le plus puissant smartphone proposé par Samsung à ce jour. Il s'agit du porte-étendard de la marque, or, vous pouvez le trouver en ce moment avec 305 € de réduction chez ce marchand à l'occasion des French Days, le Black Friday à la Française.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone de la marque Samsung sorti il y a peu de temps qui s'est rapidement imposé comme un modèle de puissance, et de la bonne marche à suivre. Côté fiche technique, nous reviedrons dessus, mais il n'a pas de défauts, photo, écran, batterie, RAM, processeur... tout est maximisé. Il n'est pas étonnant que Samsung le propose à 1199 €, ce qui est déjà une légère baisse par rapport aux 1259 € affichés il y a encore peu de temps. En ce moment, c'est du côté de Rakuten que vous allez pouvoir faire descendre cet incroyable appareil à moins de 1000 €, et même à moins de 900 € ! Pour les French Days, vous allez pouvoir l’obtenir à 894 €, un prix bluffant quand on connaît la puissance de l'engin.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Comme nous le disions, le Samsung Galaxy S23 Ultra a une fiche technique qui fait de lui un monstre de puissance. Difficile de faire mieux, que ce soit avec sa puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2 la plus puissante du marché, et ses 8 Go de RAM. Côté photo ont est également plus que bien servit avec notamment un objectif principal à 200 mégapixels. Et bien sûr, son écran impressionne dès qu'on le voit avec sa dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, c'est-à-dire de la taille d'une Nintendo Switch, mais avec une meilleure technologie d'affichage !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra : plus de 305 € de réduction grâce aux Frenc Days

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est donc disponible sur Rakuten à 894 € au lieu des 1119 € proposés par Goolge. Il s'agit d'un très bon plan quand on sait que ce très haut de gamme est sorti à plus de 1200 € il y a quelques mois à peine, et était encore à ce prix 2 ou 3 semaines en arrière ! En plus, cet achat est garanti pendant 2 ans.