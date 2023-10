Le Redmi Note 13 reprendrait le chipset de son prédécesseur pour la version internationale

La marque Xiaomi a présenté la nouvelle série de smartphones Redmi Note 13 avec trois variantes dont la version classique, le Redmi Note 13, le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 Pro+. Les récentes apparitions de la série Redmi Note 13 sur divers sites de certification alimentent l'attente d'un lancement mondial imminent. Les mobiles devraient proposer des configurations techniques identiques mais il est aussi possible que certains composants soient modifiés pour leurs commercialisations sur les autres marchés. Une personne bien informée a récemment publié un message sur les réseaux sociaux pour indiquer que le Redmi Note 13 4G (aussi décliné en version 5G) aurait le même processeur que le Redmi Note 12 4G.

Le Soc en question est le Snapdragon 685 développé par Qualcomm et qui est un modèle de milieu de gamme. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise propose des Soc reconduits pour les nouvelles versions de ces appareils permettant ainsi de réaliser des économies d’échelle importantes surtout lorsqu’on sait que les marchés des smartphones et particulièrement féroce et que les moins baisses de coûts peuvent entraîner une meilleur rentabilité. Si le même processeur anime les Redmi Note 12 4G et Redmi Note 13 5G, il faut alors que la marque arrive à proposer d’autres différences et tant qu’à faire espérons qu’elles soient assez significatives pour attirer les utilisateurs vers ce nouveau produit.

C’est tout ce que l’on sait sur le Redmi Note 13 4G, pour le moment.

La fiche technique du Redmi Note 13 5G

Rappelons que Xiaomi propose également le Redmi Note 13 5G dont on attend une annonce pour les marchés internationaux. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400x1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience fluide et réactive. À l'arrière, il embarque une configuration photo s’appuyant sur capteur principal de 100 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Les amateurs de selfies apprécieront le capteur frontal de 16 mégapixels installé à l’avant.

Sous le capot, le Redmi Note 13 5G annoncé en Chine est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 6080. Il fonctionne sous MIUI 14, basé sur le système d'exploitation Android 13. De plus, l'appareil propose des configurations allant jusqu'à 12 Go de mémoire vive et jusqu'à 256 Go de stockage, offrant suffisamment d'espace pour toutes les applications et un très grand nombre de fichiers. Il peut compter sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh et qui supporte la charge 33 watts. Nous attendons la prise de parole de la marque pour l’annonce de la nouvelle série Redmi Note 13 en France permettant ainsi de lever le voile sur les configurations techniques proposées ainsi que les dates de disponibilité et les prix des différents modèles.