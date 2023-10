OnePlus 11 : Pourquoi n'entendons pas plus parler de lui ? Ce très haut de gamme est proposé avec 220 € de réduction !

Le OnePlus 11 ne fait pas beaucoup parler de lui à côté de certains mastodontes du marché, et pourtant cela semble injustifié tant il propose une technologie de pointe qui n'a rien à envoyer à la concurrence ! En ce moment, Cdiscount nous le propose à moins de 600 €, ce qui représente une baisse de 220 € !

Le OnePlus 11 est un smartphone haut de gamme lancé sur le marché en 2023 par l'entreprise chinoise OnePlus (1+). Depuis quelques années, OnePlus propose des appareils de plus en plus performants, affichant des technologies de pointe sur la plupart de ses appareils. Le OnePlus 11 n'échappe pas à cette règle en nous proposant une fiche technique largement au niveau de la concurrence, et n'a pas à pâlir devant un Samsung Galaxy S23 par exemple. En ce moment, Cdiscount le propose avec une baisse de prix de 220 € par rapport à ce que OnePlus nous propose directement !

Fiche technique du OnePlus 11

Écran : AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels

: AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 8Go de RAM

: 8Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W

Une chose est sûre, la fiche technique du OnePlus 11 ne laisse aucun doute sur la qualité de cet appareil. On peut le comparer sans sourciller à des ténors tels que le Samsung Galaxy S23 Ultra, ou l'iPhone 14 Pro Max. Équipé de la puce la plus puissante du marché, la Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm , que l'on trouve d'ailleurs dans les Samsung les plus récents, il est également pourvu de 8Go de Ram, une alliance absolument saisissante qui permet à l’appareil de libérer une grande puissance d'action. Nonobstant cette grande puissance de feu, le OnePlus 11 est équipé d'une caméra développée directement avec la célèbre entreprise d’appareils photo Hasselblad. Notons également une batterie de 5000 mAh, chose rare sur des smartphones aussi puissants.

Le OnePlus 11 est proposé avec 220 € de réduction sur Cdiscount

En ce moment, l'excellent OnePlus 11 est proposé avec une réduction impressionnante de 220 €. Il est donc proposé à 599 € sur Cdiscount, au lieu de 849 € sur le site de son constructeur ! Une très bonne nouvelle puisque cela nous permet d'accéder aux services de grande qualité de Cdiscount tel que 2 ans de garantie, une livraison gratuite et même un antivirus offert pendant 1 an.