MediaTek va aussi annoncer son chipset haut de gamme, le Dimensity 9300, c’est prévu début novembre

Il se murmurait que le prochain Soc haut de gamme MediaTek Dimensity 9300 allait être officialisé courant octobre et finalement, c’est la société elle-même qui communique sur la date de la présentation. Un message sur le réseau social Weibo a fait l’affaire. Prévu pour le 6 novembre à 19h00 heure locale en Chine, ce nouveau chipset est destiné à équiper les smartphones phares de l'année 2024. Il s'agit d'une réponse audacieuse de MediaTek à la concurrence féroce représentée par l'Exynos 2400 de Samsung et le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm tout fraîchement annoncé.

Le nouveau chipset de MediaTek se distingue de ses concurrents par sa configuration CPU innovante. Contrairement à la norme qui privilégie un seul cœur Cortex-X dans les chipsets haut de gamme, MediaTek opte courageusement pour 4 cœurs ARM Cortex-X4. Ces cœurs seront répartis en une configuration 1+3, comprenant un "cœur prime" cadencé à 3,25 GHz, ainsi qu'un groupe de trois cœurs fonctionnant à 2,85 GHz. De plus, quatre autres cœurs Cortex-A720, atteignant une fréquence maximale de 3 GHz, viennent renforcer les performances. Le Dimensity 9300 fait l'impasse sur les Cortex-A520 pour se concentrer entièrement sur des performances élevées.

Aussi performant pour les graphismes et donc les jeux ?

En ce qui concerne la partie graphique, le chipset sera doté de l'Arm Immortalis G720, un GPU qui promet d'améliorer la technologie Ray Tracing sur les smartphones équipés du Dimensity 9300. Cette avancée dans le domaine du rendu graphique promet des expériences visuelles plus immersives. La véritable question qui se pose est de savoir comment la société gérera la dissipation thermique avec l'utilisation de cœurs puissants. On le sait, il est difficile de maintenir un seul cœur Cortex-X4 à une température acceptable, ce qui pourrait potentiellement entraîner des ralentissements pour maîtriser les phénomènes de surchauffe. Comme les autres puces, mais peut-être encore plus avec ce modèle haut de gamme et donc promis à une grande puissance de calcul, la gestion thermique sera un élément clé des performances du Dimensity 9300 dans des conditions d'utilisation réelles.

Les premiers tests de référence AnTuTu laissent entrevoir des performances impressionnantes pour le Dimensity 9300, avec un score dépassant la barre des 2 000 000. Ces résultats placent le chipset de MediaTek en tête en matière de performances CPU, avec un avantage de 65 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ainsi qu'un score GPU 55 % supérieur. Cependant, il est intéressant de noter que les premiers benchmarks du Snapdragon 8 Gen 3 et de l'Exynos 2400 suggèrent des performances similaires, malgré leur configuration CPU moins puissante.

MediaTek a clairement fait des progrès significatifs dans le segment haut de gamme au cours des dernières années, en équipant plusieurs smartphones phares de marques telles que iQOO, Vivo et realme. Cependant, la série Qualcomm Snapdragon 8 Gen reste un choix privilégié pour certaines marques haut de gamme. Il sera intéressant de voir si le Dimensity 9300 de MediaTek, avec ses caractéristiques uniques, pourra changer la donne. Nous en saurons certainement beaucoup plus le 6 novembre, date de la présentation officielle du nouveau chipset MediaTek.