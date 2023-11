Xiaomi Poco F5 : C'est comme Vidéo Gag ! Son prix chute à nouveau de plus de 100 € pour notre plus grand bonheur

Le Xiaomi Poco F5 est en ce moment sur Cdiscount pour 324 € au lieu des 429 € proposés par son constructeur. Un prix vraiment très intéressant pour ce milieu de gamme boosté du constructeur chinois Xiaomi. La marque est en ce moment sur une très belle montée avec un nombre de smartphones de plus en plus qualitatifs et optimisés pour tous les profils. Le Poco F5 de Xiaomi est vraiment ce que l'on peut qualifier de polyvalent abordable, car il permet autant de regarder des vidéos en streaming sur un bel écran, que de jouer dans de bonnes conditions.

La fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz

Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

RAM : 8 Go

Stockage interne : 256 Go

Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Caméra frontale : 16 Mp

Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Il est très appréciable de trouver des smartphones aussi bien optimisés. On pourrait dire « petit mais puissant », mais même pas, car l’appareil se paye le luxe d'un grand écran de 6,67 pouces avec une technologie Amoled digne du haut de gamme. Il possède 8 Go de RAM, et une puce Snapdragon 7+ Gen 1, ce qui le rend capable de quasiment tout faire tourner avec d'excellentes performances.

Le Xiaomi Poco F5 est un excellent smartphone à moins de 330 € sur Cdiscount

Nous pouvons donc nous procurer le très bon Poco F5 de Xiaomi pour 324 € sur Cdiscount pendant le Black November, un événement proposé par Cdiscount comme une prolongation qui précède le Black Friday qui aura lieu plus tard ce mois-ci. L’appareil vous sera confié avec une garantie de 2 ans, et une livraison gratuite et rapide.