Ventes record pour la série Xiaomi 14 : un succès fulgurant en Chine

Selon une publication sur le compte Weibo de la marque, la série Xiaomi 14 a pulvérisé le record de ventes « du premier jour et de la journée complète » de l'année précédente sur les principales plateformes de vente au détail en ligne chinoises telles que Tmall, Jingdong Mall, Douyin et Kuaishou. Tous les exemplaires mis en vente ont trouvé preneur. Cependant, Xiaomi n'a pas divulgué les chiffres exacts des ventes pour les Xiaomi 14 et 14 Pro. Toujours d’après la marque, la série Xiaomi 14 a enregistré une augmentation remarquable représentant six fois plus de vente que la précédente génération, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, juste après leur disponibilité. Selon Xiaoyan Wang, le vice-président/président de Xiaomi Chine, le site de la boutique en ligne Xiaomi Home a connu des difficultés techniques en raison du nombre écrasant d'utilisateurs achetant la série Xiaomi 14.

Xiaomi 14

Quels atouts pour la série Xiaomi 14 ?

La série Xiaomi 14 semble particulièrement séduire. Son design n’y est peut-être pas totalement étranger et l’intégration du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ainsi que la toute nouvelle expérience utilisateur HyperOS y sont certainement pour quelque chose aussi. Rappelons que les deux smartphones sont dotés d'un appareil photo principal Light Hunter 900 optimisé par Leica en plus d'une lentille unique Leica Summilux, prometteurs d’une expérience photographique de haute qualité. Ils ont aussi un téléobjectif de 50 mégapixels avec un stabilisateur optique et la possibilité de zoomer en 3,2x. Un troisième capteur de 50 mégapixels complète l’offre. Notez également la présence d’un large écran AMOLED de 6,36 pouces qui peut faire varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz qui est compatible HDR10+ et Dolby Vision et qui propose une très forte luminosité puisque la marque annonce un pic à 3000 cd/m², ce qui représenterait la plus haute valeur pour un smartphone. Les deux mobiles Xiaomi sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Xiaomi 14 Pro

Actuellement, aucune information n'est disponible concernant le calendrier de lancement mondial de la série 14. Rappelons que la précédente série avait été annoncé à la fin de l’année en Chine puis lors du MWC de Barcelone, fin février pour la commercialisation des Xiaomi 13.