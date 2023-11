Google Pixel 7a : petit mais puissant ! Il est au prix d'un moyen de gamme pendant le Black November

Depuis maintenant plusieurs années, l'enseigne Google n’est plus seulement le géant du net que nous connaissons, mais également un constructeur hors-pair pour les technologies modernes. C'est notamment sur le marché du smartphone, pourtant très concurrentiel, que Google a réussi à faire mouche en atteignant largement top 3 et devançant de nombreux acteurs historiques. Il faut dire que la gamme des Pixel de Google a tout pour plaire, puissant, optimisé, polyvalent, on peut autant les utiliser pour des usages de streaming ou de jeu, que pour les tâches quotidiennes ! Le Google Pixel 7a est totalement dans cette veine et bénéficie à la fois de la sortie des Pixel 8 et du mois Black Friday pour voir son prix fondre à seulement 419 € sur Rakuten !

Caractéristiques du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a à l'une des meilleures fiches techniques du marché, mais ce qui le différencie vraiment par rapport à certains constructeurs sur le même créneau, c'est sa puce, la Google Tensor 2. Pourquoi ? Eh bien parce que contrairement à certaines marques qui nous proposent des puces optimisées pour des appareils de milieu de gamme, Google réussit à conserver la même puce dans tous ses appareils, permettant de rester sur une puissance relativement identique que sur ses appareils les plus chers.

Le Google Pixel 7a à moins de 420 € !

Google a lancé sur le marché son Pixel 7a a plus de 500 € l'année dernière, et celui-ci est toujours à 509 € sur leur site. Mais, en ce moment sur Rakuten, vous pouvez vous le procurer à 419 €, soit une très belle réduction de prix ! En plus celui-ci est proposé avec une garantie de 2 ans.