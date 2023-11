Honor 90 Lite : il passe presque sous la barre des 200 € sur la Fnac

Le Honor 90 Lite est un smartphone développé dans l'optique de proposer un appareil à la fois polyvalent et puissant, mais accessible au plus grand nombre. En ce moment, vous pouvez le retrouver à 209 € sur le marketplace de la Fnac.

Le Honor 90 Lite est un appareil de milieu de gamme qui représente à merveille les valeurs de la firme chinoise Honor. Celui-ci est de très bonne facture, mais à un prix plus qu'abordable, de quoi accéder à un téléphone qui possède tout les atout des us et coutumes de 2023, voire bientôt 2024. En ce moment vous pouvez le trouver sur le marketplace de la Fnac à seulement 209 €, au lieu des 249 € proposé directement par Honor sur son site.

Fiche technique du Honor 90 Lite

Écran : AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces Processeur : MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 64 MP

64 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 90 Lite est un téléphone très efficace qui possède une fiche technique de haute volé pour un smartphone vendu pas loin des 200 €. Avec un écran Amoled de 6,7 pouces, il propose une image magnifique avec une technologie avancée digne d'un haut de gamme. Côté puissance il n'est pas en reste avec sa puce MediaTek Dimensity 6020 aidé de 8Go de RAM sous le chapeau, de quoi faire tourner des jeux mobiles avec une bonne efficacité. Côté batterie et photo on peut également noter des points forts pour ce 90 Lite !

Le Honor 90 Lite est disponible pour presque 200 € sur le marketplace de la Fnac

Le Honor 90 Lite est donc proposé par Mobile Vie, un partenaire Fnac, pour 209 €. Il s'agit d'une réduction de 40 € sur le prix de son constructeur qui nous le propose pour 249 €. En plus, le vendeur est certifié et le produit est sous garantie.