Samsung Galaxy S23 Ultra : presque 550 € de réduction sur le meilleur haut de gamme de Samsung pendant cette Black Week !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un appareil qui est, sans mauvais jeu de mots, ultra puissant. Il ne s'agit pas de rhétorique, car le S23 Ultra est factuellement le plus puissant modèle de smartphone que l'on peut dénicher actuellement auprès de Samsung. Version augmentée de la figure de proue actuel, le S23 qui est sorti il y a quelques mois maintenant, le Galaxy S23 Ultra est un haut de gamme apprécié autant par les fans de technologie, que par des amateurs éclairés. Sur un plan plus technique, le S23 est le résultat de la fusion entre les regrettés Galaxy S notes (et leur fameux S Pen, un stylet qui fait office de crayon tactile), et les Galaxy S*, les haut de gamme du constructeur coréen. En ce moment, vous pouvez vous le procurer neuf chez Rakuten à 870 € auprès du vendeur Imtech. L'appareil est livré avec une garantie de 24 mois et est utilisable sur l'ensemble du réseau français.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est au sommet du marché actuel et sucite de nombreuses convoitises. Avec un appareil photo dont l'objectif principal est de 200 mégapixels ; une puce du célèbre constructeur Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2 qui est ultra puissante ; mais aussi 8 Go de RAM sur le modèle standard et 256 Go de stockage, on peut dire qu'il est impressionnant à absolument tous les niveaux. Même sa batterie, avec ses 5000 mAh est impressionnante pour un modèle aussi puissant.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est proposé avec 549 € de réduction par rapport à son prix constructeur

Rakuten propose sur son site le Samsung Glaxy S23 Ultra à 870 € grâce au vendeur Imtech, au lieu des 1419 € proposés par Samsung. L'appareil du constructeur coréen est livré avec une garantie de 2 ans et est utilisable sur l'ensemble du réseau français. Une super occasion de se procurer ce smartphone au meilleur prix.