Samsung Galaxy S21 FE : Pendant la Black Week, il baisse de 433 € sur la Fnac !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone haut de gamme qui a été plébiscité par les fans de Samsung afin d'obtenir la meilleure version possible du Samsung Galaxy S21 en termes d'efficacité et de praticité. Sur le marketplace de la Fnac, il est possible de trouver cet appareil auprès d'un vendeur certifié partenaire Fnac pour seulement 326 €, ce qui représente 433 € de réduction sur le prix de son constructeur actuel.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un téléphone qu'il est facilement possible de qualifier d'accessible, car étant en avance sur son époque lors de sa sortie, il se retrouve aujourd'hui très puissant, mais à un prix qui peut se permettre d'être beaucoup plus bas que lors de son lancement. Pour ce faire, Samsung a sondé l’opinons de ses fans pour en garder les idées qui permettrait un produit pratique et optimisé, voilà le sens de FE qui veut dire Fan Edition. En ce moment, il est possible de se procurer le Galaxy S21 FE du constructeur Samsung auprès du partenaire Fnac Oceanfa pour seulement 326 € au lieu des 759 € demandé par Samsung directement.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE est un téléphone puissant qui se fait apprécier dès la prise en main. Rapide, fluide, avec un très bel écran et faisant des photos de très grande qualité, il impressionne directement et ne laisse vraiment pas indifférent. Il s'agit d'un modèle qui peut permettre à beaucoup de toucher du doigt un haut de gamme étant donné son prix beaucoup plus accessible, mais attention, on reste vite accro à ses performances !

Le Samsung Galaxy S21 FE est sur le marketplace de le Fnac à un prix implacable

Il est possible d'obtenir le Galaxy S21 FE du constructeur Samsung auprès du partenaire certifié Fnac Oceanfa pour seulement 326 € au lieu des 759 € demandé par Samsung soit 433 € de moins ! L'avantage, c'est que la Fnac vous permet d'être satisfait ou remboursé, d'obtenir un produit sous garantie avec une livraison gratuite, et même d'accéder au SAV professionnel de la Fnac.