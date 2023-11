Samsung dément les rumeurs concernant la commercialisation prochaine d’un smartphone pliant abordable

Il y a peu, nous faisions écho de rumeurs jugées sérieuses qui indiquaient que la marque Samsung pourrait concevoir un smartphone pliant dont le prix serait accessible à un plus grand nombre de personnes que ceux qui sont actuellement disponibles dans le commerce à savoir le Galaxy Z Flip5 à partir de 1099 € et le Galaxy Z Fold5 à partir de 1749 €. Or, Samsung Electronics a catégoriquement démenti les récentes spéculations concernant la sortie prochaine de smartphones pliant abordables. En effet, contrairement aux rumeurs circulant ces derniers jours, la société sud-coréenne a affirmé qu'elle n'a aucun projet de produire des téléphones pliant de milieu de gamme.

Un porte-parole de Samsung Electronics a clarifié la position de l'entreprise lors d'une déclaration faite mardi sur le site Korea JoongAng Daily : « Nous n'avons pas l'intention de fabriquer des smartphones pliables positionnés dans le milieu de gamme, et les dernières rumeurs sont sans fondement. »

Des sources venant des chaînes d'approvisionnement

Les téléphones pliables de la gamme Z de Samsung appartiennent actuellement au segment haut de gamme du portefeuille de téléphones de la société. Les rumeurs suggéraient que Samsung envisageait de réduire les prix de ses téléphones pliant pour les positionner dans le segment de milieu de gamme, en réponse à l'intérêt croissant du marché pour cette technologie innovante. TrendForce, une société d'études de marché basée à Taiwan, a rapporté plus tôt ce mois-ci que des sources de la chaîne d'approvisionnement indiquaient que Samsung prévoyait d'introduire des smartphones pliant sur le marché de milieu de gamme l'année prochaine, ce qui pourrait potentiellement rendre ces appareils plus accessibles à un public plus large.

Un informateur bien connu sous le pseudonyme @Tech_Reve sur Twitter avait également laissé entendre que les nouveaux modèles pliant de Samsung pourraient être commercialisés entre 400 et 500 dollars, qualifiant cela d'« objectif agressif ».

Certaines spéculations allaient jusqu'à suggérer que Samsung pourrait envisager une version « fan », comprenez « FE » pour Fan Edition, de ses smartphones pliants, conservant le design extérieur au prix de quelques compromis comme la société le fait pour la série S. Ces développements surviennent dans un contexte où Samsung cherche à maintenir son avance sur le marché des appareils pliant, notamment avec l'émergence du Pixel Fold de Google mais aussi des modèles chinois chez Honor, Huawei ou encore Xiaomi. Pour le moment, le smartphone pliant le plus abordable est le Motorola Razr 40 proposé à 800 € environ, une déclinaison du Motorola Razr 40 Ultra.