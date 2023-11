Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Il est numéro 1 des ventes ! Vous pouvez l'obtenir à petit prix chez ce marchand pour la Black Week, mais pendant combien de temps ?

Le Xiaiomi Redmi Note 12 Pro est l'un des plus gros succès de cette année, et on comprend facilement pourquoi ! En ce moment, il est proposé pour seulement 218 € sur Rakuten, ce qui en fait l'un des prix les plus faibles proposé pour celui-ci pendant la Black Week.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est numéro 1 des ventes sur Rakuten en ce moment, et il est facile de comprendre pourquoi. Ce smartphone est pratique, utile, efficace, polyvalent et abordable. Conçu par le constructeur Xiaomi pour nous proposer une expérience adaptée aux besoins modernes des utilisateurs, ce smartphone permet véritablement de s'adonner à des pratiques telles que le streaming, les jeux mobiles, etc. En ce moment, il est possible de le trouver pour seulement 218 € sur Rakuten !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro nous propose des spécifications excellentes, d'autant plus pour un smartphone que l'on peut trouver à presque 200 €. Sa technologie Amoled pour son grand écran avec 120 Hz de rafraîchissement, garantit une expérience sublime pour les vidéos et les jeux, le tout porté par 6Go de RAM et une puce de chez Qualcomm. Côté photo également, il est excellent, porté par un objectif de 108 mégapixels, mais surtout un post-processing excellent qui permet un rendu photo de grande qualité.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro sur Rakuten

En ce moment, il est possible de trouver le Xiaomi Redmi Note 12 Pro pour seulement 218 € sur Rakuten, ce qui est l'un des prix les plus bas disponibles en ce moment pour l’appareil. Il s'agit d'un appareil neuf avec une garantie de 2 ans.