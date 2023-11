Samsung Galaxy S23 Ultra : il est proposé avec 400 € de réduction, des Galaxy Buds2 Pro offerts d'une valeur de 159 € et en 24 fois sans frais !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l'un des smartphones les plus demandés du moment, et on comprends facilement pourquoi. Pendant le Black Friday, c'est tout naturellement que les regards se tournent vers le promos qui lui sont dédier, et c'est avec bonheur que nous pouvons observer Samsung nous proposer lui-même la meilleure offre du Black Friday sur son appareil !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est tout simplement l'un des appareils haut de gamme les plus puissants du marché. Il s'agit du plus abouti des modèles de Samsung, mais son prix en devient nécessairement élevé. C'est pourquoi les attentes étaient fortes pour le Black Friday. On peut dire que la patiente à porté ses fruits, car l’appareil n'a jamais eu de proposition aussi intéressante, et c'est Samsung lui-même qui nous l'a fait. En ce moment, vous pouvez obtenir la version avec 512 Go et 12 Go de RAM du S23 Ultra au prix actuel de celle avec 256 Go. Ce qui fait une réduction totale de 400 € sur ce modèle ! Mais c’est loin d'être tout, car vous pouvez en plus payer le smartphone jusqu'en 24 fois, et cela sans frais, ce qui fait 49,96 € par mois ! Mais ce n'est toujours pas tout, en plus, Samsung vous offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d'une valeur de 159 €.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone très haut de gamme, l’élite des appareils actuels. Il propose ce qui se fait de mieux en la matière, que ce soit pour son écran Amoled très grand, son processeur qui trône parmi les meilleurs du moment, un nombre de RAM absolument bluffant et un appareil photo au sommet. Même sa batterie arrive à être à 5000 mAh malgré la grande puissance de calcul du Galaxy S23 Ultra.

Profitez du Samsung Galaxy S23 Ultra avec une offre exceptionnelle pour le Black Friday

Vous pouvez obtenir la version du S23 Ultra avec 512 Go et 12 Go de RAM au prix actuel de celle avec 256 Go. Une réduction totale de 400 € sur ce modèle ! Et c’est également le cas avec la version 1To qui baisse de 460 €. Vous pouvez en plus payer le smartphone de Samsung jusqu'en 24 fois, et cela sans frais, ce qui fait 49,96 € par mois pour la version 512 Go. En plus, Samsung vous offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d'une valeur de 159 €.