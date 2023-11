Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : il baisse de 180 € pour le Black Friday !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone de Xiaomi puissant qui se veut une passerelle vers la praticité et le confort au quotidien en proposant à un prix abordable des composants de très bonne facture. Version améliorée du Xiaomi Redmi Note 12 Pro qui est numéro 1 des ventes chez plusieurs marchands, et donc l'un des succès de l'année, cette version Pro Plus est proposé en ce moment par son constructeur à 349,90 € au lieu de 499,90 €, ce qui représente déjà une belle baisse de prix. Mais l'un des partenaires Fnac propose encore mieux avec 319,99 € !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus propose des caractéristiques véritablement excellentes, il semble difficile de réussir à proposer mieux à ce prix. Nous sommes loin du strict minimum, car cette version Pro Plus n'est vraiment pas loin du haut de gamme avec son écran magnifique pourvu de la technologie Amoled, ses 8Go de RAM qui soutiennent une puce de MediTek et son triple capteur photo dont un objectif principal qui se paye le luxe de 200 mégapixels. Et que dire de sa batterie qui en plus d'être à 5000 mAh, se recharge très rapidement.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible à moins de 320 € pour le Black Friday

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est proposé est donc proposé par son constructeur à 349,90 € au lieu de 499,90 €, mais l'un des partenaires Fnac le propose 319,99 €. Passer par la Fnac à plusieurs avantages, premièrement le vendeur est certifié, mais en plus vous êtes satisfait ou remboursé, et votre produit est sous garantie.