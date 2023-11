Promos Black Friday : votre forfait mobile avec 40Go ou 100Go à prix mini sur le réseau Orange

Que diriez-vous de profiter d'un forfait spécial Black Friday à prix mini ? Alors, découvrez ces deux nouvelles offres limitées lancées aujourd'hui par cet opérateur low cost : 40Go ou 100Go à moins de 10€ et sans engagement... Vous allez à coup sûr craquer pour l'une d'entre elles !

Les nouveaux forfaits Black Friday

L'opérateur Lebara a lancé ce matin deux nouvelles offres exclusives valables jusqu'au 5 décembre prochain, 23h59, à l'occasion de l'évènement tant attendu par les consommateurs : le Black Friday ! Réservés aux nouvelles souscriptions, ces forfaits sans engagement vous offre non seulement la possibilité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais, mais aussi l'opportunité de réaliser des économies sur votre budget de téléphonie mobile.

Avant de vous présenter ces deux offres, sachez que les forfaits de Lebara sont renouvelés de manière automatique tous les 30 jours et non tous les mois calendaires comme c'est le cas pour la plupart des abonnements mobile.

De plus, ces forfaits s'appuient sur le réseau Orange, révélé meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP - Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cela vous donne la possibilité de profiter des garanties de votre abonnement de manière fluide et optimale.

Les forfaits Mensuels 40Go et 100Go dès 6,99€

Idéal pour les plus petits budgets, le forfait Mensuel 40Go à 6,99€ par mois vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 40Go en France métropolitaine. Pour bénéficier d'une enveloppe data plus élevée sans vous ruiner, vous pouvez opter pour le forfait Mensuel 100Go. Au prix doux de 9,99€ par mois, vous pourrez utiliser jusqu'à 100Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité en France métropolitaine.

Du côté des communications, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis cette destination.

Vous êtes amené à voyager de manière régulière à l'étranger ? Que ce soit pour un déplacement professionnel ou pour vos loisirs, ces deux forfaits économiques vous fournissent jusqu'à 5Go lorsque vous séjournez au sein de l'Union européenne et dans les départements d'outre-mer. Précisons que l'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.