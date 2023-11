Apple abandonnerait Touch ID pour l’iPhone SE 2024 et l'iPhone 16 pour un retour en 2026

Actuellement, seul l'iPhone SE de 2022 intègre encore cette fonctionnalité de reconnaissance d'empreintes digitales. Les autres modèles utilisent la fonction Face ID, la reconnaissance faciale. Selon un informateur chinois jugé sérieux et déjà à l’origine d’informations qui se sont vérifiées ensuite, les composants de la technologie Touch ID ne seraient plus produits. Cette annonce alimente, en outre, les spéculations sur une possible sortie imminente d'un nouvel iPhone SE. Par ailleurs, des experts d'Apple, toujours sur le réseau social Weibo, suggèrent que l'iPhone 16, dont le lancement est prévu dans plus de neuf mois, ne devrait pas non plus être doté de la technologie Touch ID.

Touch id arrêté pour mieux revenir sous la forme d’un lecteur d’empreintes sous l’écran cette fois ?

Cependant, une question demeure : Touch ID fera-t-il un retour triomphal en 2026 ? En effet, plusieurs rumeurs convergent vers la possibilité qu'Apple travaille activement sur une solution pour intégrer Touch ID directement sous l'écran. Les mobiles de la marque à la pomme pourraient donc, à terme, proposer le même système d’authentification que de très nombreux téléphones sous Android. L'objectif serait de développer une dalle d’écran suffisamment fine pour permettre au capteur de fonctionner tout en maintenant une sensibilité tactile adéquate.

Selon divers rapports, les prochains modèles d'iPhone, y compris l'iPhone 16, ne devraient pas être équipés de la technologie Touch ID. Apple prendrait ainsi deux années supplémentaires pour perfectionner cette nouvelle approche. En 2026, les premiers iPhone dotés d'un capteur Touch ID sous l'écran pourraient enfin faire leur entrée, signant la fin définitive des capteurs de reconnaissance d'empreintes digitales "traditionnels", Touch ID.

En ce qui concerne l'iPhone SE 4, les informations indiquent que l'arrêt de la production des capteurs Touch ID pourrait signifier une transition vers Face ID pour le prochain modèle de la gamme. Cette évolution marquerait une première pour la série iPhone SE chez Apple. En plus de cette transformation majeure, l'iPhone SE 4 pourrait également bénéficier d'autres améliorations, notamment l'adoption des bords plats, déjà présents sur les iPhone 14 et iPhone 15.

De plus, selon les sources spécialisées, dont MacRumors, Apple prévoit de maintenir un seul capteur photo à l'arrière de l'iPhone SE 4, avec une définition de 48 mégapixels alors que l’actuel iPhone SE 2022 embarque un capteur de 12 mégapixels.