Des rendus réalistes du prochain Samsung Galaxy A55 dévoilés montrant son design potentiel

La marque Samsung devrait remplacer les actuels smartphones d’entrée et de milieu de gamme Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G par les futurs Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G et Galaxy A55 5G. Ils sont attendus au cours du premier trimestre, après les flagships Galaxy S24. Récemment, le site MySmartPrice a publié des rendus particulièrement réalistes de ce qui pourrait bien être le design du Galaxy A15 5G. Ensuite, ce fut au tour du Galaxy A35 5G d’être aussi dépeint de la sorte dans les colonnes du site et maintenant, le Galaxy A55 5G. Toujours avec le concours d’OnLeaks, particulièrement bien renseigné, le site montre ce à quoi pourrait bien ressembler l’un des mobiles du milieu de gamme, le Galaxy A55 5G. L’appareil a déjà été repéré dans les listes de l’organisme de certification 3C dévoilant ainsi les caractéristiques techniques de sa batterie qui serait un module de 5000 mAh supportant la charge à 25 watts. Une autre fuite fait état de la présence d’un chipset Exynos 1480 pour l’animer.

Un design harmonisé et dans la droite lignée de son prédécesseur

Selon les rendus publiés, il semblerait que le prochain Samsung Galaxy A55 5G ne marquerait pas de rupture avec le design de l’actuel Galaxy A54 5G. En effet, il en reprendrait les grandes lignes notamment avec son dos totalement plat et complètement épuré. Il présenterait ses capteurs photo, au nombre de trois alignés verticalement, comme posés, dépassant à peine et sans aucun artifice autour. Le flash serait légèrement déporté. Les profils du Galaxy A55 5G seraient particulièrement plats avec des coins arrondis proposant une symétrie parfaite. Les boutons de mise en veille et de volume seraient installés sur le profil droit utilisant le même principe des Galaxy A15 et Galaxy A35 avec une partie légèrement bombée.

L’emplacement pour les cartes SIM serait sur le profil supérieur. Sur la tranche inférieure, il y aurait un haut-parleur, un microphone ainsi que le port USB-C permettant de recharger le mobile. Le site avance des dimensions de 161,1 x 77,3 mm soit des mesures très légèrement supérieures à son prédécesseur (158,2 x 76,7mm). Il aurait un profil de 8,2 mm, exactement comme le Galaxy A54 5G.

À l’avant, le smartphone utiliserait un écran AMOLED « Infinity-O » de 6,5 pouces percé tout en haut pour intégrer le capteur photo à selfie. Il aurait une définition FHD+ soit 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme son prédécesseur.

Pour terminer, certaines rumeurs avancent la présence d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur à macro de 5 mégapixels. Il y aurait un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie ou réaliser des appels vidéo.

Toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné qu’elles n’ont pas été confirmées par la marque et qu’il reste encore quelques mois avant sa présentation officielle par Samsung.