iPhone 15 : il est disponible en 4 fois sans frais sur Amazon avec une réduction de prix !

L'iPhone 15 est l'un des smartphones du moment ! Sorti il y a peu de temps, il a déjà fait sensation pendant le Black Friday en se classant parmi les meilleures ventes du moment. Pour Noël, ce n'est donc pas étonnant de continuer à trouver des offres intéressantes sur le nouveau haut de gamme d'Apple qui est déjà appelé à devenir culte. Sur Amazon, il est disponible à 904 €, au lieu des 969 € de son prix de référence, mais en plus, vous pouvez le payer en 4 fois sans frais !

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 présente une fiche technique impressionnante en adéquation avec ce que l'on peut attendre d'une telle sommité. Il propose un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il est alimenté par la puissante puce Apple A16 Bionic, couplée à une mémoire RAM de 6 Go. En matière de photographie, l'appareil offre un objectif principal de 48 MP et une caméra avant équipée d'un capteur TrueDepth de 12 MP. La batterie robuste de 3877 mAh promet une autonomie irréprochable.

L'iPhone 15 est en 4 fois sans frais sur Amazon !

Sur Amazon, nous pouvons trouver l'iPhone 15 à 904 € au lieu de 969 €, mais surtout avec la possibilité de le payer en 4 fois sans frais. Une très belle offre qui est en plus un « choix d'Amazon » c'est-à-dire qu'elle est validée directement par la plateforme ! La livraison est rapide, facile à suivre et arrivera avant Noël !