Samsung Galaxy Fold6 et Galaxy Flip6, les rumeurs se confirment sur des écrans plus grands et avec des bords plus fins

Samsung proposera l’année prochaine les nouveaux modèles de smartphones pliants, le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6, avec des améliorations qui semblent significatives. Les rumeurs insistent sur le fait qu’ils seraient dotés d’écrans ayant des proportions différentes et des bords plus fins que leurs prédécesseurs. En voici tous les détails.

Actuellement, Samsung propose deux smartphones pliants, le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5. Ceux-ci sont dotés de deux écrans AMOLED. Le Fold5 a un écran externe de 6,2 pouces au format 23,1:9 donc plutôt en hauteur. Or, comme certaines rumeurs assez sérieuses l’envisageaient un peu plus tôt, il semblerait que son successeur profite d’un écran externe qui soit un peu plus large. Il n’est pas encore établi avec précision si les dimensions de l’appareil seront plus importantes que celles du Galaxy Z Fold5 mais plusieurs sources pressentent un tel écran. Il se pourrait que les bords de la surface d’affichage soient également réduits, ce qui pourrait aussi contribuer à une plus grande largeur de l’écran. Cette surface d’affiche plus importante concernerait également l’écran interne de l’appareil. Rappelons que celui-ci se replie sur lui-même afin de permettre au téléphone d’avoir ce caractère pliant et d’offrir une grande surface pour consulter les applications ainsi que leurs contenus. Cependant, cette modification pourrait accentuer le pli visible sur l'écran.

Un Galaxy Z Flip6 aussi avec des écrans plus grands

Quant au modèle à clapet qui succédera au Galaxy Z Flip5, le Galaxy Z Flip6, il bénéficierait de bordures plus fines et d'un écran externe potentiellement plus grand. Rappelons que le modèle actuel a profité d’une surface d’affichage en nettement augmentation par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip4. Difficile d’envisager une telle progression pour le prochain modèle à clapet de la marque sud-coréenne car, concrètement, il ne reste plus beaucoup de place sur la façade de l’appareil… L’écran externe du Galaxy Z Flip5 fait 3,4 pouces en diagonale alors que son écran interne mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement déployé. Ils affichent respectivement des définitions de 720x748 pixels et 1080x2640 pixels. L’écran interne supporte une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec une forte luminosité grâce à une dalle AMOLED.

Il reste encore plusieurs mois avant la présentation officielle des deux prochains téléphones pliants de Samsung. En effet, si la marque respecte son calendrier, ils pourraient être officialisés en plein milieu de l’été 2024. D’ici là et comme les précédents, il y a fort à parier que d’autres indiscrétions sérieuses sortiront qui devront être toutefois confirmées.