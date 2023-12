Promos sur le réseau Orange à moins de 10€ : la série 20Go de Sosh ou le forfait mobile 80Go de Lebara ?

Deux offres en promo sur le réseau Orange

Vous souhaitez profiter des fêtes de fin d'année pour (vous) offrir un nouveau forfait mobile à prix cassé ? Et si on vous disait que c'est possible avec les deux offres que nous avons sélectionnées rien que pour vous ? Cerise sur le gâteau, ces deux forfaits bénéficient non seulement d'un tarif préférentiel en plus de s'appuyer sur le réseau Orange ! Ce dernier est une nouvelle fois considéré comme étant le meilleur réseau de France d'après l'enquête menée par l'ARCEP, publiée en octobre dernier. Choisir un forfait disponible sur le réseau Orange est donc l'assurance de profiter pleinement et de façon optimale des garanties de votre abonnement mobile.

Ainsi, les opérateurs Sosh et Lebara proposent tous deux un forfait avec respectivement 20Go et 80Go de data au prix canon de 9,99€ par mois. Ces forfaits sans engagement vous laissent l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. Vous pouvez ainsi vous ajuster selon vos envies et besoins sans surcoût, mais aussi prendre soin de votre équilibre budgétaire.

Quel forfait économique choisir ?

Pour vous aider à faire votre choix parmi ces deux forfaits économiques, voici les critères que nous avons sélectionnés :

Le prix : le tarif mensuel de ces deux forfaits est identique, à savoir 9,99€ par mois. Notez que le forfait mensuel de Lebara se renouvelle automatiquement tous les 30 jours et non tous les moins calendaires (c'est donc 9,99€ tous les 30 jours).

La data : le forfait de Lebara est plus avantageux car il propose 80Go de data pour surfer sur le net en France métropolitaine tandis que le forfait Sosh fournit 20Go.

La data à l'étranger : depuis l'étranger, c'est ce dernier qui se montre plus généreux avec 15Go dédiés à votre connexion web depuis l'UE et les DOM. Le forfait mensuel de Lebara offre seulement 5Go utilisables depuis ces zones.

L'illimité : le forfait de Sosh inclut l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM). Seuls les échanges d'appels et de SMS en France métropolitaine sont illimités avec le forfait de Lebara.

Les petits plus : avec le forfait SOSH, vous pouvez communiquer sans compter depuis la Métropole vers les DOM sans surcoût. En souscrivant au forfait mensuel de Lebara, vous bénéficiez de la carte SIM gratuite ainsi que de 1Go offert le premier mois d’abonnement.