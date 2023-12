Samsung Galaxy S21 FE: Après la sortie du Galaxy S23 FE son prix s'effondre sur ce site marchand ! Moins de 300€ !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 au prix de 759€. Il fut un franc succès pour la marque coréenne durant l'année 2022 grâce à ses bonnes capacités et son prix plus attrayant que le S22 à sa sortie. A l'époque, notre testeur Sylvain disait du S21 FE : " Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G propose un design très séduisant et une excellente prise en main, sans oublier une interface conviviale et de très bonnes performances." A un prix proche du S22 et du du S21, il avait du mal à trouver sa place. Mais aujourd'hui ce très bon smartphone se retrouve à moins de 300€ ! Alors vous me direz, un smartphone qui a presque 2 ans, je peux trouver mieux, les composants sont hors d'âge, pas terrible, non ? Et bien vous auriez tort de ne pas regarder en détail ce que propose le S21 FE !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE

Écran AMOLED de 6,4 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888

6 ou 8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 12+12+8 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 25 watts, charge sans fil et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4

Le gros point fort de ce smartphone est son écran AMOLED de 6,4 pouces qui met une claque à beaucoup de smartphone situés aux alentours des 300€. Ses performances en photographie sont très correctes également pour son prix et son autonomie est bonne également. Les performances sont au rendez-vous également grâce à une puce Snapdragon 888 puissante mais plus vorace que les puces actuelles. Enfin, pour 300€ vous avez des finitions digne d'un smartphone à 750€, le luxe. Si on devait faire la comparaison, vous préférez une petite citadine récente ou une sportive qui date un peu mais sans kilométrage ? Pour ma part le choix est vite fait !

Rakuten propose actuellement le S21 FE à seulement 298€ avec le code promo SOA5150, un prix réduit de 58% par rapport à son prix d'origine ! Le smartphone est expédié depuis localement en 3-5 jours.