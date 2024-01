Honor annonce officiellement le très solide Magic6 Lite avec une super offre de lancement

Après une mise à l’épreuve particulièrement éprouvante, le nouveau smartphone Honor Magic6 Lite a su montrer qu’il était équipé d’un écran extrêmement résistant. En effet, sa dalle AMOLED de 6,78 en diagonale aux deux côtés incurvés est capable de résister à des coups mais également à une pression extrême sans se briser. Cela est notamment dû à la technologie Honor Ultra-Bounce Anti-Drop faisant appel à des techniques d’amortissement avancés réalisées avec des matériaux spécialement développés par la marque. Ainsi, il est également capable de résister à des chutes de 1,5 m de haut, même sur des sols granuleux et ce, sur tous les angles de l’écran.

Quels designs pour le Honor Magic6 Lite ?

Sinon, outre l’incroyable résistance de son écran, le mobile profite d’un revêtement très solide au dos et décliné en noir, en vert ou en orange. Cette dernière finition est en similicuir et uniquement disponible sur le site de la marque contrairement aux autres qui sont plus largement distribués. On peut noter les détails extrêmement fins du cercle qui entoure les capteurs photo, au dos. La périphérie est directement inspirée de l’horlogerie avec un caractère réfléchissant.

Le téléphone est particulièrement fin puisqu’il mesure seulement 7,98 mm de profil. Il est aussi léger avec un poids de 185 grammes. Le smartphone est certifié IP53, donc pouvant résister aux éclaboussures mais pas à l’immersion totale sous l’eau douce.

Son prédécesseur, le Magic5 Lite embarquait une large batterie, ce qui est également son cas avec une capacité de 5300 mAh, ce qui en fait l’un des plus endurants du marché. Honor nous promet deux jours d’utilisation en continue ainsi qu’au moins 80% de sa pleine charge après 3 ans d’utilisation ou 1000 cycles. La batterie supporte la charge à 35 watts. Le fabricant ne livre pas de chargeur dans la boîte.

Et techniquement parlant ?

Le nouveau smartphone Honor Magic6 Lite est doté d’une puce Snapdragon 6 Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive et autant en mémoire vive virtuelle. Il y a 256 Go d’espace de stockage sans possibilité d’extension. Il y a un capteur photo principal de 108 mégapixels au dos accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur à macro de 2 mégapixels. Pour en revenir à l’écran, il s’agit d’une dalle AMOLED profitant d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et d’une luminosité de 1200 cd/m², selon la marque. Il bénéficie d’une fonction anti-lumière bleue ainsi que d’un taux extrêmement élevé de scintillement pour limiter la fatigue oculaire. Il affiche une définition de 1200x2652 pixels.

Le smartphone est animé par Android 14 avec une surcouche logicielle MagicOS 7.2. Honor promet deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Le nouveau smartphone Honor Magic6 Lite est disponible en précommande dès aujourd’hui, 10 janvier 2024 pour un prix de 399 € seulement avec des écouteurs Honor Choice Earbuds 5 d’une valeur de 59,90 € offerts. Il sera ensuite livrable à partir du 25 janvier 2024. Pour accompagner son lancement; un coupon de 100€ est proposé soit le Honor magic6 Lite à seulement 299€.