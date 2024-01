Des photos et un report du lancement pour le Samsung Galaxy A55 5G

Depuis septembre 2023, Samsung a engagé les processus de développement de son nouveau smartphone, le Samsung Galaxy A55 5G. Selon des informations révélées par le site Sammobile, le lancement de ce modèle était initialement prévu pour le premier trimestre de 2024. Toutefois, il semblerait qu’il ait été reporté pour une sortie au deuxième trimestre de cette année. Le Samsung Galaxy A55 5G arrive pour remplacer le Galaxy A54 5G. Ce dernier avait été lancé en mars 2023 sur les marchés mondiaux.

Quel design pour le Samsung Galaxy A55 5G ?

Dans un premier temps, c’est le site MySmartPrice, en collaboration avec le très bien renseigné @OnLeaks qui a publié des rendus particulièrement réalistes du Samsung Galaxy A55 5G. Plus récemment, le site Android Headlines a mis en ligne des photos ressemblant à des images marketing de l’appareil. Le design est identique. Le smartphone serait ainsi décliné en trois coloris. On peut notamment voir, sur les images publiées, le dos totalement plat de l’appareil avec les trois capteurs photo qui semblent posés dans le coin supérieur, sans aucun autre artifice. On peut également remarquer l’un des profils, le droit lorsqu’on regarde le téléphone de face, qui a une légère excroissance pour intégrer les boutons de mise en veille et de gestion du volume. Cela semble logique au regard des photos qui ont déjà fuité concernant d’autres modèles de Samsung, à savoir le Galaxy A15 5G et le Galaxy A35 5G. En outre, l’appareil présenterait un cadre métallique, identifiable grâce aux lignes d'antenne visibles.

Au niveau des couleurs, Samsung prévoirait de lancer le Galaxy A55 5G en trois variantes : Awesome Iceblue, Awesome Lilac et Awesome Navy.

Quelles caractéristiques techniques pour le téléphone ?

Les performances du Samsung Galaxy A55 5G sont également un sujet d'intérêt. Le smartphone intégrerait le SoC Exynos 1480, avec des scores prometteurs de 1 127 points en monocœur et 3 090 points en multicœurs selon GeekBench. Ce chipset serait équipé de quatre cœurs de performance et d'efficacité, ainsi que du GPU Xclipse 530. Le téléphone proposerait jusqu'à 8 Go de mémoire vive.

Le Galaxy A55 5G fonctionnera sur One UI basé sur Android 14. L'appareil embarquerait une batterie conséquente de 5 000 mAh et supportera une charge rapide filaire de 25 watts. Un point fort sera son écran AMOLED doté d'un scanner d'empreintes digitales intégré. Celui-ci aurait une diagonale de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Côté photo, les rumeurs disent qu’il pourrait disposer d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et qu’un capteur de 5 mégapixels serait là pour les photos en mode macro.

Comme de coutume, ces informations demandent à être confirmées.