Google Pixel 7 : Il passe sous les 400 € et n'est que 10 € plus cher que sa version allégée, le Pixel 7a !

Les soldes sont particulièrement prolifiques cette année, en témoigne l'exemple marquant de Rakuten, qui propose le Google Pixel 7 à 389 €, soit une réduction significative par rapport à son prix de référence de 499 €. Et en plus, sa version allégée est presque au même prix, l'occasion de préférer le modèle plus puissant !

Google se démarque de plus en plus avec ses smartphones, mettant clairement l'accent sur l'innovation, notamment en exploitant l'intelligence artificielle et en développant son écosystème connecté. Le Google Pixel 7 incarne cette approche en offrant un accès privilégié aux technologies omniprésentes de l'entreprise, associé à une puce performante conçue par Google lui-même, un appareil photo de haute qualité et un écran magnifique, tout autant que réactif. Actuellement, Rakuten propose le Pixel 7 à 389 €, expédié depuis la France, avec un ensemble complet d'accessoires et une garantie de 1 an.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est animé par la puce Tensor 2 développée en interne par Google et accompagné de 8 Go de mémoire vive. Que ce soit pour exécuter des logiciels gourmands en ressources, capturer des clichés de haute qualité, ou profiter de contenus multimédias en streaming ou dans le cloud, le Pixel 7 assure une expérience utilisateur immersive. Il est également à noter que la réputation des appareils photo des Pixels, et en particulier celle du Pixel 7, les place parmi les références du marché

Le Google Pixel 7 est disponible sur Rakuten à moins de 400 €

Rakuten propose le Google Pixel 7 à 389 €, avec une expédition depuis la France. Cette offre inclut un ensemble complet d'accessoires et bénéficie d'une garantie de 1 an, ajoutant ainsi une valeur supplémentaire à l'achat de cet appareil.