Les premiers détails sur le prochain chipset Samsung Exynos 2500

Après le lancement réussi de l'Exynos 2400 dans la série Galaxy S24, Samsung travaillerait déjà sur le futur Soc l'Exynos 2500. Selon les informations divulguées par le leaker Connor, l'Exynos 2500 serait également un processeur déca-core, équipé d'un Cortex X5 Prime Core à une fréquence de 3,3GHz-3,2GHz. Cette évolution technique représente un remplacement significatif des CPU ARM A720 actuels par des A730, capables d'atteindre des fréquences allant de 2,5GHz à 2,3GHz.

Évolution et performances des composants

L'Exynos 2500 conserverait les 4 cœurs ARM A520, bien que leur fréquence exacte reste à déterminer. Ces fréquences sont actuellement en phase de test et pourraient subir des augmentations lors des étapes finales de développement, à l'instar de ce qui a été observé avec l'Exynos 2400. Cependant, il est également possible que Samsung opte pour une augmentation modeste de la fréquence, de l'ordre de 100 MHz, ou même ne procède à aucun changement significatif.

L'Exynos 2500 devrait utiliser le processus de fabrication 3nm GAA de Samsung Foundry, une technologie encore inédite dans l'industrie des puces pour smartphones et tablettes. Ce procédé représente une avancée majeure par rapport au processus 4LPP+ utilisé pour l'Exynos 2400, et devrait offrir une meilleure performance et efficacité que le processus N4P de TSMC utilisé dans le Snapdragon 8 Gen 3.

Le processeur Exynos 2400 a été le premier de la gamme à utiliser un conditionnement en Fan-out Wafer Level Package (FOWLP), améliorant significativement la gestion thermique. Cette innovation a été clairement démontrée lors des tests thermiques précoces, où l'Exynos 2400 s'est comparé favorablement au Snapdragon 8 Gen 3.

Plusieurs détails restent encore à découvrir mais on peut compter sur la ténacité du géant sud-coréen pour arriver à ses fins et proposer un chipset qui soit extrêmement performant pour profiter à ses futures gammes de smartphones mais également de tablettes.