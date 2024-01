Huawei Mate 70 : une sortie attendue pour concurrencer l'iPhone 16 en Chine

En août dernier, Huawei a créé la surprise en dévoilant la série Mate 60, équipée du premier chipset Kirin 5G depuis plus de trois ans. Produit par SMIC, le plus grand fondeur chinois, ce composant a été réalisé avec une technologie de 7 nm, considérée comme dépassée. Malgré cela, l'annonce a été perçue par les consommateurs chinois comme un défi réussi aux sanctions américaines contre Huawei, contribuant ainsi à des ventes record de 30 millions d'unités pour la série.

Huawei Mate 70 : un lancement stratégique face à Apple

Selon le site Huawei Central, la série Mate 70 sera lancée en septembre, coïncidant avec la sortie de la gamme iPhone 16, du moins en Chine. En octobre, l'iPhone 15 Pro Max dominait le marché chinois avec une part de marché de 5%, suivi de près par le Mate 60 Pro et l'iPhone 15 Pro, chacun détenant 4%. Au quatrième trimestre 2023, Apple a mené le marché chinois des smartphones avec 20,2% de part de marché, tandis que Huawei se classait troisième avec 15,2%, enregistrant une augmentation impressionnante de 71,1% en glissement annuel, grâce à la série Mate 60.

Les défis technologiques de Huawei et SMIC

Le processus de fabrication des composants joue un rôle crucial dans la performance des puces. Des transistors plus petits permettent d'en intégrer davantage dans une puce, augmentant ainsi sa puissance et son efficacité énergétique. La série Mate 70 pourrait bénéficier d'un nouveau chipset Kirin, mais les restrictions imposées à SMIC concernant l'acquisition de machines de lithographie ultraviolette extrême de chez ASML rendent la percée au-delà des 7nm extrêmement difficile pour SMIC et Huawei.

Huawei ne se repose pas sur ses lauriers et travaille sur d'autres produits phares, notamment la série P70 axée sur la photographie. De plus, la société développe le Pocket S2, un nouveau modèle de smartphone pliable à clapet après le P50 Pocket S. Concernant la série Mate 70, des rumeurs suggèrent un écran incurvé sur les 4 côtés avec des bordures extrêmement fines, l'introduction de la technologie 5.5G ainsi qu’un capteur photo de type 1 pouce.