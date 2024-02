Google Pixel 7 : De 499 € à 378 €, où accéder à l’un des meilleurs smartphones Google à petit prix

Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone ? Et pourquoi pas l'un de ceux proposés par Google ! La gamme Pixel est aujourd'hui une véritable alternative à Apple et Samsung en termes de performances, et même de différences ! Eh oui, Google propose du neuf et tout en misant sur la qualité. C’est le cas du Google Pixel 7 qui est en ce moment à seulement 378 € au lieu de ses 499 € de références !

Les caractéristiques du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 a des avantages non-négligeables qui font de lui un smartphone qui compte, à l’instar des autres pixels, devenant une véritable alternative aux deux géants Samsung et Apple. Avec une puce Google Tensor 2, un appareil photo ultra performant et un grand écran idéal pour le multimédia, il rivalise avec l’iPhone 14 ou le Samsung Galaxy S23 !

Un haut de gamme à moins de 380 € chez Cdiscount : le Google Pixel 7

Le Google Pixel 7 est proposé en ce moment à 378 € sur Cdiscount au lieu de 499 €. Une excellente nouvelle au vu des services proposés par Cdiscount ! En plus d’obtenir un modèle français, le constructeur propose une garantie de 2 ans et une livraison très rapide.