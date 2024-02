Des améliorations significatives pour les batteries des futurs iPhone 16 ?

L’autonomie d’un smartphone est l’affaire d’un compromis entre puissance et consommation d’énergie. S’il semble admis que l’on n’aura pas (de sitôt) des téléphones capables d’offrir plusieurs jours d’autonomie, les fabricants s’efforcent de proposer toujours plus d’efficience. Apple travaillerait ainsi sur de nouvelles technologies pour les batteries de ses prochains iPhone 16 promis, si on en croit les rumeurs, à des améliorations significatives.

La prochaine série de smartphones haut de gamme Apple est attendue pour une présentation officielle cet automne. Il s’agit pour la marque à la pomme de proposer des iPhone 16 toujours plus performant mais qui permettent également d’offrir une meilleure autonomie. De ce côté, la firme de Cupertino n’a jamais été celle qui propose les plus grandes capacités en matière de batterie mais on lui reconnait volontiers une certaine force à offrir une grande efficience tout en proposant de hautes performances. L'iPhone 16 Pro Max serait au cœur des innovations d'Apple, avec l'intégration d'une technologie de batterie révolutionnaire. D'après les révélations d'un leaker réputé, yeux1122, cette avancée pourrait significativement améliorer l'autonomie de l'appareil. Bien que les spécificités de cette nouvelle technologie demeurent encore vagues, l'objectif serait clairement de pousser les limites de l'efficacité énergétique et de la capacité de la batterie.

Un équilibre entre taille d'écran et performances

Les modèles Pro de la série iPhone 16, y compris la version Pro Max, devraient arborer des écrans plus vastes, garantissant ainsi une expérience utilisateur enrichie par une immersion visuelle de qualité supérieure et des performances optimisées. Malgré une augmentation de la taille, ces modèles promettent une endurance remarquable, grâce notamment à l'utilisation de la technologie OLED, reconnue pour son efficacité énergétique. Une révision de la conception de la batterie est également évoquée, avec un prototype initial révélant une capacité supérieure à celle de son prédécesseur, l'iPhone 15 Pro Max. Mais la version Pro Max ne serait pas la seule concernée. En effet, selon les fuites, l'iPhone 16 disposerait d'une batterie de 3561 mAh contre 3349 mAh pour l’iPhone 15, tandis que la version Pro Max bénéficierait de batterie d’une capacité de 4676 mAh contre 4422 mAh sur l’actuel iPhone 15 Pro Max, cette dernière abandonnant la forme en L pour une structure interne redessinée en forme de J.

Vers une meilleure expérience mobile

L'introduction de ces nouveautés sur l'iPhone 16 Pro Max pourrait transformer l'usage quotidien des smartphones. Une autonomie prolongée offrirait aux utilisateurs la possibilité de jouir de leurs appareils plus longuement, sans les contraintes de recharges fréquentes. Un écran agrandi et plus performant enrichirait également la consommation de contenus multimédias, les expériences de jeu et l'utilisation d'applications de réalité augmentée. Cette avancée pourrait positionner Apple en précurseur dans le domaine de l'autonomie, incitant par la même occasion l'ensemble de l'industrie à accélérer le développement de technologies innovantes en matière de batteries et d'écrans. Il faudrait aussi que cela s’accompagne d’une capacité de charge plus rapide car, dans cet exercice, les téléphones de la marque Apple ne figurent pas parmi les premiers. La marque s’en défend en mettant en avant la préservation de la batterie. D’ici à la présentation officielle de la série iPhone 16, peut-être que des informations complémentaires et confirmant (ou infirmant) celles-ci se feront entendre.