Samsung Galaxy S24 Ultra : aujourd'hui seulement ce site propose un très gros code de réduction pour obtenir le meilleur écran au monde !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’un des smartphones les plus complets, puissants et possédant les technologies les plus avancées du moment. Chez ce marchand, vous pouvez vous le procurer avec une très grosse baisse de prix descendant sous les 1100 € alors que Samsung l'affiche à 1469 €.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le meilleur smartphone au monde actuellement. C’est en tout cas ce que disent certains connaisseurs. Là où il n’y a pas de doutes, c’est qu’il propose le meilleur écran vu sur un smartphone ! En ce moment, le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible pour 1178 € avec une réduction de 80 €, aujourd’hui seulement, avec le code RAKUTEN80 !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra possède le meilleur écran au monde, et cela est rendu vrai par de nombreux aspects, il est à la fois l’un des meilleurs niveau luminosité, il est anti reflet, ce qui n’est pas le cas des Galaxy ou iPhone 15, et surtout, il propose une dalle Dynamic Amoled 2X, ce qui se fait de plus avancé pour la technologie Oled aujourd’hui. Sur le reste de ses composants, c’est un sans-faute : batterie très généreuse, appareil photo ultra performant et une puce pour faire tourner le tout qui est tout simplement la plus puissante que l’on peut trouver sur un appareil Android.

Voici notre test complet du Galaxy S24 Ultra sorti hier !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un monstre de puissance avec une réduction de 371 €

Si vous le commandez aujourd’hui, vous pouvez obtenir le Galaxy S24 Ultra avec 371 € de réduction au total en combinant sa baisse de prix et le code RAKUTEN80. Il s’agit d’un modèle importé proposé avec une assurance et une garantie de 2 ans. Actuellement, il s’agit de la meilleure promo sur ce smartphone.