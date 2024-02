MWC 2024 : Xiaomi dévoile enfin le Xiaomi 14 Ultra et rend disponible le Xiaomi 14 en France

Plusieurs mois après la présentation officielle du Xiaomi 14 qui a eu lieu en Chine, fin octobre 2023, la marque officialise son entrée sur le marché en Europe et plus particulièrement en France tout en annonçant aussi l’arrivée d’une version encore plus haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra. En voici tous les détails.

Enfin, la marque Xiaomi a annoncé la disponibilité du Xiaomi 14 pour la France, lors d’un événement en amont du MWC 2024 de Barcelone. Plusieurs mois après sa présentation officielle en Chine, le mobile haut de gamme est une réalité commerciale chez nous. Ses lignes et caractéristiques techniques ne sont pas inconnues. Il restait à la marque à dévoiler les prix des différentes configurations. Lors de sa conférence de presse, Xiaomi a donc annoncé que le Xiaomi 14 avec 256 Go de mémoire interne sera proposé à 999 € contre un prix de 1099 € pour la version 512 Go.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 14 ?

Rappelons que le Xiaomi 14 est proposé avec une finition en verre, au dos. Il est décliné en blanc, noir ou vert. Il fait 8,2 mm d’épaisseur pour 152,8 mm de haut et 71,5 mm de large. Le Xiaomi 14 en verre a un poids de 193 grammes. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 4610 mAh supportant la charge à 90 watts en mode filaire mais peut également se recharger sans fil à 50 watts. Il propose aussi la charge inversée. Pour fonctionner, le Xiaomi 14 utilise une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive.

Pour les photos, la marque Xiaomi s’est encore une fois associé à la société Leica. Le Xiaomi 14 embarque donc des optiques Leica Summilux équipé de 7 lentilles pour limiter les aberrations. Le capteur principal est un module de 50 mégapixels stabilisé optiquement et ouvrant à f/1.6. Il y a également un téléobjectif de 50 mégapixels avec la capacité d’offrir un zoom optique 3,2x et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il y a encore les modes Vibrant ou Authentique, des filtres Leica. Notez que l’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde et au format Dolby Vision. Pour les selfies, on peut compter sur la présence d’un capteur de 32 mégapixels.

L’écran du Xiaomi 14 est assez intéressant puisque la marque promet un pic de luminosité de 3000 cd/m², soit le plus haut niveau jamais atteint pour un smartphone, plus que le Samsung Galaxy S24 Ultra qui propose 2600 cd/m², selon la marque. Le Xiaomi 14 s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,36 pouces en diagonale qui supporte la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz et les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision pour les plateformes qui les proposent. L’écran est protégé avec la technologie contre les chocs et les rayures Corning Gorilla Glass Victus. Comme tous les téléphones haut de gamme, le mobile est certifié totalement étanche, IP68 pouvant ainsi résister à l’eau ainsi qu’à la poussière. L’appareil est animé par Android 14 avec une surcouche logicielle HyperOS et Xiaomi promet 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Quelles lignes et caractéristiques techniques pour le Xiaomi 14 Ultra ?

Si le Xiaomi 14 était connu de longue date, ce n’était pas officiellement le cas du modèle Ultra bien que de très nombreuses rumeurs ont couru à son sujet depuis plusieurs mois maintenant avant sa présentation officielle le 22 février dernier en Chine et maintenant chez nous. Il partage plusieurs composants avec le Xiaomi 14 dont la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mais avec 16 Go de mémoire vive, cette fois. En outre, sa batterie est d’une plus grande capacité, de 5300 mAh supportant la charge à 90 watts en filaire et 50 watts sans fil. Le Xiaomi 14 est plus grand, avec des dimensions de 161,4x75,3 mm pour une épaisseur de 9,2 mm et un poids de presque 220 grammes. Il peut compter sur une capacité de stockage interne de 512 Go, sans possibilité d’insérer une carte mémoire.

Le Xiaomi 14 Ultra profite d’un écran AMOLED de 6,73 pouces en diagonale, incurvé sur les 4 côtés et avec une définition de 1440x3200 pixels avec la même très haute luminosité, de 3000 cd/m² et la même fréquence de rafraîchissement. L’écran est protégé avec la technologie Xiaomi Shield Glass qui se veut extrêmement résistante aux chocs ainsi qu’aux rayures. En termes de connectivité, c’est identique au Xiaomi 14. Il est aussi certifié IP68 et bénéficie, comme tous les mobiles de la marque, d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il fonctionne sous Android 14 avec une surcouche logicielle HyperOS.

Un vrai photophone avec un capteur innovant optimisé pour les basses lumières

Le Xiaomi 14 Ultra mise beaucoup sur la partie photo, comme son prédécesseur, le Xiaomi 13 Ultra. Son design en témoigne avec un très large cercle au dos pour intégrer tous les capteurs.

Ils sont au nombre de 4 avec tous 50 mégapixels. Le module principal est un Sony LYT-900 de 1 pouce stabilisé optiquement et à ouverture variable de f/1.63 à f/4.0. Différent des capteurs CMOS classique, il promet une très haute qualité photo notamment grâce à sa technologie d’empilement qui sépare les photodiodes collectant la lumière et les transistors permettant ainsi d’obtenir une plus grande zone de capture de la lumière et offrant, le papier de meilleures performances en basse lumière.

Il y a aussi deux téléobjectifs Sony IMX858 stabilisés qui permettent des zooms de 3,2x et 5x. Enfin, le dernier capteur est aussi un Sony IMX858 dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Pour les appels vidéo et les selfies, le Xiaomi 14 Ultra embarque un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

Xiaomi propose également un ensemble d'accessoires Photography Kit, disponible pour 199 € pour le Xiaomi 14 Ultra pour une meilleure prise en main.

Le Xiaomi 14 Ultra sera disponible dans les prochaines semaines pour un prix de 1499 €. Le Xiaomi 14 Ultra Photography Kit sera offert pour tout achat du Xiaomi 14 Ultra (jusqu’au 30 avril).