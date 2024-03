La présentation officielle de l’Asus Zenfone 11 Ultra aura lieu le 14 mars

C’est officiel, la présentation officielle du Zenfone 11 Ultra aura lieu le 14 mars prochain lors d’un événement qui sera retransmis en ligne. Ce lancement intervient dans un contexte où la concurrence est particulièrement forte, avec des acteurs majeurs comme l'iPhone 15 Pro Max, le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Honor Magic6 Pro, le Xiaomi 14 Ultra. La capacité du Zenfone 11 Ultra à se distinguer sur le marché dépendra de la véracité des rumeurs, mais également de son positionnement tarifaire, un critère décisif pour son adoption par le public. La communication de la marque jouera également un rôle important afin de mettre en avant les atouts du smartphone auprès d’un public aussi large que possible.

Si Asus a officialisé l’intégration du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 à travers un communiqué, les autres caractéristiques techniques ne sont, pour le moment que spéculations. Toutefois, on peut leur apporter un certain crédit puisqu’elles émanent de @OnLeaks, qui a un bilan particulièrement positif dans ce domaine.

Ainsi, le Zenfone 11 Ultra devrait offrir une expérience visuelle immersive grâce à son écran de 6,78 pouces, potentiellement doté d'une résolution élevée pour une clarté et une qualité d'image supérieures. Il utiliserait une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz pour les jeux et 120 Hz en utilisation standard. Sous le capot, il y aurait jusqu’à 16 Go de mémoire vive et jusqu'à 512 Go d'espace de stockage. L'autonomie ne serait pas en reste, avec une batterie de 5500 mAh et des options de recharge rapide et sans fil, soulignant l'importance de la durabilité dans l'usage quotidien. Finalement, la configuration technique n'est pas très différente du ROG Phone 8 dont vous pouvez lire notre test complet.

Une révolution photographique en perspective

La partie photographique du Zenfone 11 Ultra se veut également ambitieuse, avec la possibilité d'intégrer un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 32 mégapixels, offrant un zoom optique 3x. Un capteur de 32 mégapixels dédié aux selfies et appels vidéo compléterait cette configuration, promettant des résultats de haute qualité dans diverses conditions d'éclairage. La connectivité et la sécurité ne sont pas négligées, avec le support des dernières normes pour une connexion fiable et des fonctionnalités telles que le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale pour protéger les données personnelles.