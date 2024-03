Google Wallet va automatiquement enregistrer les cartes d'embarquement et autres tickets

Google Wallet enregistrera les cartes d’embarquement et les billes de places de cinéma, par exemple directement au sein de l’application pour plus de facilité. Le service ira piocher dans les informations contenues dans les messages électroniques de Gmail.

Google Wallet est une application très utile qui permet de centraliser les cartes bancaires mais également les cartes de fidélité et autres tickets de cinéma, par exemple. Elle va prochainement profiter d’une nouvelle fonctionnalité qui consistera à récupérer les informations depuis les emails de confirmation reçus sur l’application de gestion des messages électroniques Gmail. Cette mise à jour signifiera un gain de temps notable pour les utilisateurs. Elle s'inscrit dans la continuité des efforts de Google pour peaufiner son service et le rendre aussi convivial que possible.

Simplification et automatisation

Selon les dernières notes de version de l’application Google Wallet, relayées par Mishaal Rahman, les utilisateurs verront donc leurs billets d'embarquement et tickets de cinéma s'ajouter automatiquement à l'application via les confirmations par email reçus. Cette fonctionnalité, actuellement disponible pour certaines chaînes de cinémas et compagnies aériennes à travers le monde, devrait être étendue à d'autres marques prochainement. Jusqu'à présent, il fallait ajouter manuellement ces informations en passant soit par le bouton spécifique après l'achat sur le site du partenaire, soit en réalisant une capture d'écran de la confirmation PDF pour les billets d'avion. La méthode précise d'extraction des données, concernant le fichier PDF ou le texte de l'email, n'a pas été explicitée, mais cette nouvelle approche est très intéressante.

En outre, l’application Google Wallet introduit la possibilité d'archiver manuellement les passes et les tickets au sein de l'application, une fonctionnalité désormais accessible aussi bien sur smartphones que sur les montres connectées Wear OS. Les éléments archivés seront déplacés dans une section dédiée, anciennement nommée "Passes Expirés".

Cette initiative de Google Wallet de réintégrer l'importation automatique des documents d'embarquement et des billets de cinéma fait écho à une ancienne fonctionnalité de Google Pay, permettant l'ajout automatique de cartes de fidélité, tickets et différentes offres. Bien que cette démarche semble être une refonte d'une idée précédemment mise en œuvre, elle marque l'évolution constante de Google Wallet. À noter que la fonction d'ajout automatique à partir des emails n'est actuellement pas disponible sur iOS pour l'application concurrente sur les iPhone, également nommée Wallet.

