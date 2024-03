Les anciens smartphones et tablettes Samsung vont bientôt recevoir les fonctions Galaxy AI

Comme promis, Samsung va mettre à jour les anciens smartphones et les dernières versions des tablettes tactiles Galaxy S9 pour leur permettre de profiter des fonctionnalités de Galaxy AI, à l’instar des Galaxy S24. Cela passe par la mise à jour de la surcouche logicielle One UI 6.1.

En janvier, lors du lancement des Galaxy S24, Samsung avait introduit Android 14 et One UI 6.1, promettant d'étendre cette mise à jour à d'autres appareils avant la fin du premier semestre 2024. Cette promesse est désormais une réalité, Samsung annonçant le déploiement de One UI 6.1 pour une sélection de ses appareils, incluant les Galaxy S23, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, et la série Galaxy Tab S9. Bien que la mise à jour ne soit pas immédiatement disponible, elle le sera d'ici la fin du mois, sans plus de détails sur le calendrier précis.

Les modèles précis bénéficiant de cette actualisation sont les suivants :

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra

Notez que le Galaxy S22, malgré son processeur Exynos 2200 commun avec le Galaxy S23 FE, ne figure pas parmi les appareils éligibles à cette mise à jour. Donc, sans restrictions matérielles évidentes, on se demande vraiment pourquoi ce modèle est exclu de cette mise à jour logicielle et donc des nouvelles fonctionnalités.

Retenez également que les récents Galaxy A35 et Galaxy A55 ne profitent pas non plus des fonctions Galaxy AI, restant l’apanage des modèles les plus haut de gamme de la marque.

La décision de Samsung de mettre à jour ses appareils avec One UI 6.1 s'inscrit dans une stratégie visant à démocratiser l'expérience Galaxy AI auprès d'un plus large public, sans toutefois s’adresse aux mobiles de milieu de gamme. Cette mise à jour, qui suit l'introduction d'Android 14 et One UI 6.0 en fin d'année dernière, représente un pas significatif pour Samsung qui envisage de renforcer sa position sur le marché. L'objectif affiché est ambitieux : équiper 100 millions de smartphones avec cette technologie d'IA.

L'avènement de Galaxy AI

Avec l'introduction de Galaxy AI sur les Galaxy S24, Samsung a franchi une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses appareils haut de gamme. Galaxy AI regroupe une série de fonctionnalités innovantes, notamment dans la traduction instantanée lors d’un appel téléphonique, l’interprétation de langues étrangères, la traduction automatique via les messages, la création de résumés, la recherche d’informations sans oublier bien entendu la retouche photographique, où l'IA propose des ajustements automatiques, ainsi que dans la vidéo, en permettant la conversion de vidéos standard en slow-motion via interpolation.

La question de la pérennité du modèle économique de Galaxy AI demeure néanmoins ouverte. Pour les Galaxy S24, Samsung a opté pour une gratuité des fonctions IA pendant deux ans, laissant planer l'incertitude sur la stratégie de monétisation post-2025. Les fonctions de base pourraient rester gratuites, tandis que les nouveautés plus avancées pourraient requérir un abonnement payant.