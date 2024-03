Sony Xperia 1 VI, abandon du fameux format 21/9 pour un design plus large ?

La marque Sony devrait prochainement présenter ses nouvelles gammes de smartphones, les Xperia 1 VI, Xperia 5 VI et Xperia 10 VI. Selon des rumeurs jugées sérieuses, il semblerait que le fabricant abandonne le format 21/9 utilisé depuis plusieurs années maintenant au profit d’une forme plus conventionnelle, plus large.

Sony s'apprêterait à marquer un tournant décisif concernant le design de ces smartphones avec le lancement prochain du Xperia 1 VI. Ce nouveau modèle promettrait d'aligner la marque sur les standards internationaux en matière de design d'écrans. Selon les informations divulguées par le leaker reconnu dans l'industrie, Zack, le nouveau modèle adoptera un ratio d'aspect de 19.5:9, privilégiant une forme plus large et moins haute, similaire au Samsung Galaxy S24 Ultra, par exemple. Ce changement stratégique vise à adopter un design plus universellement accepté, améliorant l'ergonomie et l'utilisabilité de l'appareil.

Bien que l'affichage 4K au ratio 21/9 du Xperia 1 V ait été considéré comme supérieur à son époque, il n'a pas réussi à s'imposer comme un standard durable. Sony l’utilisait notamment pour proposer un format identique à celui que l’on trouve sur les écrans de cinéma, un domaine cher à la marque nipponne qui possède, entre autres des studios à Los Angeles, les fameux studios Sony Picture Entertainment. En outre, c’est également la seule marque qui propose un marquage permanent du capteur à selfie en façade, via une bande noire qui occupe la partie supérieure de l’écran, là aussi, dans le but d’avoir une expérience visuelle optimale, sans aucune gêne.

En outre, il semblerait que le Xperia 1 VI propose une définition 2k+ (QHD+ soit 1440x2560 pixels) contre du 4K sur les modèles précédents, en phase avec les tendances actuelles.

Des premières images du Sony Xperia 1 VI

Les images fournies par Zack sur son compte Weibo offrent une comparaison éloquente entre le Xperia 1 VI et son prédécesseur, le Xperia 1 V, illustrant l'évolution significative que Sony s'efforce de promouvoir. Ces visuels mettent en lumière l'attention méticuleuse que Sony a portée à répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des utilisateurs.

Avec ce format plus universel, Sony espère séduire un plus large public. Reste à proposer des avancées technologiques assez marquantes pour se distinguer face à une concurrence extrêmement féroce sur ce marché où la marque nipponne n’a jamais réussi à percer malgré des mobiles tout à fait performants, mais bien plus chers que les autres modèles à configuration comparable. Concernant la fiche technique du Xperia 1 VI, les informations techniques sont extrêmement rares. On l’image avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et peut-être un téléobjectif permettant un zoom optique 6x. Il se murmure aussi qu’il pourrait embarquer une fonction de signature numérique pour empêcher toute falsification et garantir leur authenticité. Le Xperia 1 VI devrait donc donner la tendance pour les futurs modèles de la marque.