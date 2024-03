Un Xiaomi à petit prix à la frontière du haut de gamme avec 8Go de RAM et son écran AMOLED vous attendent chez ce marchand !

La gamme Poco de Xiaomi est intermédiaire entre les haut de gamme de la marque et les Redmi Note, également des milieu de gamme, mais de facture légèrement moins poussée sur leurs performances de calcul. Ainsi, le Xiaoimi Poco X6 Pro est ce qui se fait de mieux avant le haut de gamme parmi les smartphones de Xiaomi. En ce moment, avec Rakuten, vous pouvez l’obtenir pour 299 €, et ça, c’est une bonne nouvelle, car il est affiché à 349 € chez son constructeur. Plusieurs marchands le vendent à ce prix sur Rakuten, mais c’est la boutique DigitalLife qui semble la plus intéressante sur ce modèle du fait d’une version européenne et d’une garantie de 2 ans, avec en plus une livraison rapide.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro est intéressant principalement pour son écran et ses capacités de calcul puisque c’est avec ces deux points qu’ils se démarquent en proposant notamment de meilleures performances que la concurrence. Cependant, si sa batterie et son appareil photo ne sont pas ses points forts, on ne peut pas parler de points faibles puisqu’ils vont aussi bien que la concurrence et mieux que le modèle précédent, ce qui est à noter, car beaucoup de gammes ont tendance à se recycler d’une année sur l’autre, ce qui n’est pas le cas, le Poco X6 Pro apporte de nombreuses améliorations technique à son modèle précédent. Idéal autant pour les gamers que pour un usage plus classique.

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Xiaomi poco X6 Pro à moins de 300 €

