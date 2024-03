Honor Magic 6 Lite 5G : ce smartphone ultra luxueux à petit prix peut même servir de marteau, et ce n'est pas une métaphore !

Le Honor Magic 6 Lite est absolument étonnant. Pourquoi ? Eh bien, nous l’avons testé, et s’il semble au premier abord être un smartphone élégant et raffiné avec des traits fins et épurés (ce qu'il est), la bête sait aussi se montrer redoutable puisque nous avons réussi à l’utiliser comme marteau pour enfoncer un clou… Et il n’y a aucune métaphore ici, nous parlons au sens littéral ! Mais voyez plutôt :

Le Honor Magic6 Lite est disponible en ce moment à prix cassé chez Cdiscount puisque nous pouvons le trouver pour seulement 268 € !

Fiche technique du Honor Magic5 Lite

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5300 mAh, charge 40 watts

: 5300 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Honor Magic6 Lite est une version allégée du Honor Magic 6 Pro. Pour autant, il reste un produit phare de la marque Honor qui met l'accent sur le côté luxueux de ces produits. Et il faut dire que lors de la prise en main, il y a de quoi succomber car l'appareil est beau, mais surtout très agréable à manipuler, sa forme n'est pas uniquement conçue pour le rendre joli. Cela ne s'arrête pas là puisque même en termes d’interface, Honor réussit à rendre la navigation fluide et agréable. Et si vous vous posez la question, le Magic 6 Lite n'est pas uniquement beau et résistant, il propose également un excellent chipset permettant des performances élevées, mais aussi une batterie parmi les plus grosse actuellement sur ce type de produit !

Vous pouvez retrouver notre test complet du Honor Magic 6 Lite 5G ici !

Le Honor Magic 6 Lite est disponible à prix cassé chez Cdiscount

En ce moment, il vous est possible de découvrir le Honor Magic 6 Lite à prix réduit chez Cdiscount. Celui-ci est affiché à 268 € au lieu de ses 349 € habituels chez son constructeur. En plus de cela, vous obtenez une garantie de 2 ans, la possibilité de payer jusqu’en 20 fois, une livraison gratuite, et même la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil !