Honor commercialise enfin le smartphone pliant Magic V2 RSR Porsche Design

Présenté en avant-première lors du salon IFA 2023 en septembre dernier, la marque Honor a sorti tout de suite le smartphone Magic V2, un modèle pliant voulant concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold5 mais uniquement en Chine. Il aura fallu attendre jusqu’à la fin du mois de janvier pour pouvoir l’acquérir en France. Dans le même temps, Honor a collaboré avec le studio de design Porsche Design pour proposer une finition exceptionnelle, le Magic V2 RSR Porsche Design. Il a été annoncé lors du salon MWC 2024 de Barcelone, en même temps que le Honor Magic6 Pro. Profitant d’un design particulièrement alléchant avec une coque arrière grise portant une ligne centrale évoquant le capot de la mythique Porsche 911, ce mobile propose les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques que le Magic V2 à ceci près qu’il embarque une quantité de mémoire vive et de capacité de stockage accrue.

Une fiche technique exceptionnelle

Techniquement le smartphone pliant Honor Magic V2 RSR Porsche Design est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive et une batterie divisée en deux unités ultra fines en silicone-carbone pour un total de capacité de 5000 mAh. Il est équipé d’un écran interne AMOLED fait 7,9 pouces avec une luminosité maximale de 1600 cd/m² et une possibilité de monter jusqu’à 120 Hz pour une fluidité à toute épreuve. C’est notamment cette caractéristique qui intéresse les joueurs pouvant ains profiter du jeu de voitures Asphalt 9: Legends.

Sinon, le Magic V2 RSR Porsche Design bénéficie d’un écran externe de 6,43 pouces en diagonale donc plus large que le Samsung Galaxy Z Fold5, signifiant qu’on peut parfaitement l’utiliser fermé la plupart du temps et, lorsqu’on en a besoin, l’ouvrir pour profiter d’une expérience beaucoup plus intéressante et plus grande.

D’autre part, on peut compter sur la présence de trois capteurs photo au dos avec un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur de 50 mégapixels dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Il y a également un téléobjectif de 20 mégapixels pour les zooms optiques.

Le Honor Magic V2 RSR Porsche Design est disponible en France sur le site de la marque dès le 3 avril 2024 en coloris Agate Grey, au prix de 2 699,90€.