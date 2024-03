Fuite des visuels du haut de gamme Motorola edge 50 Ultra

La marque Motorola devrait prochainement officialiser sa nouvelle gamme de smartphone edge50. Plusieurs modèles sont ainsi attendus dont le plus avancé technologique qui qui devrait être le edge 50 Ultra. Des visuels montrant à quoi il ressemble vient de fuiter. En voici tous les détails.

Après les edge 40, edge 40 Neo et edge 40 Pro, la marque Motorola devrait renouveler ses smartphones avec plusieurs nouveaux modèles cette année. Pour le moment, il n’y a rien d’officiel mais des photos du edge 50 Pro ont récemment été publiées. Maintenant, c’est au tour du edge 50 Ultra qui représenterait le haut de gamme s’il sort chez nous. En effet, il est possible que la marque se limite à quelques modèles selon les marchés. On peut également espérer que Motorola élargisse ses gammes et propose ainsi de nouveaux modèles dont une version Ultra, à tous.

Quoiqu’il en soit, ce smartphone qui porterait bien le nom de edge 50 Ultra a fait l’objet d’une fuite dévoilant toutes ses facettes. Il se murmure qu’il pourrait se distinguer notamment par l'intégration du processeur Snapdragon 8s Gen 3 tout fraichement annoncé.



Une conception haut de gamme et des spécifications de pointe

Le design du Motorola edge 50 Ultra ne laisse pas indifférent. En effet, il propose des options de finition en cuir végan pour les coloris Peach Fuzz et Noir, ainsi qu'une finition brossée pour la version Beige Sisal, offrant une esthétique unifiée remarquable, particulièrement avec ce dernier dont le dos et le module caméra se fondent dans un ensemble continu. La teinte Peach Fuzz, désignée couleur de l'année 2024 par Pantone, reflète une tendance que Motorola a déjà adoptée dans le passé pour d'autres modèles tels que le Razr 40 Ultra et l'edge 40 Neo.

Outre son design attrayant, le Motorola edge 50 Ultra est équipé d'un écran incurvé doté d'un poinçon central pour la caméra. Ce modèle embarque une configuration triple caméra à l'arrière, incluant un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra ultra-large, ainsi qu'une caméra périscope offrant un zoom optique 5x, complétée par un autofocus laser et un flash triple LED, promettant ainsi des performances photographiques de premier plan. L’appareil embarquerait une capacité de 12 Go de mémoire vive et serait capable de supporter la charge rapide à 125 watts ainsi que d’offrir la possibilité d’une charge sans fil à 50 watts.

Innovations logicielles et perspectives de lancement

L'introduction du Motorola edge 50 Ultra s'accompagne de la nouvelle interface utilisateur Hello UI, basée sur Android 14, marquant une évolution notable dans l'expérience utilisateur proposée par la marque. Cette mise à jour logicielle prévoit également trois ans de mises à niveau de l'OS, soulignant l'engagement de la marque envers la durabilité et la longévité de ses appareils. La présentation officielle du Motorola edge 50 Ultra serait prévue le 3 avril. Il ne reste donc plus longtemps à attendre pour avoir la confirmation de ses rumeurs concernant ses caractéristiques techniques.