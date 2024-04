Le design du Sony Xperia 1 VI dévoilé bien avant sa présentation officielle

À l'approche de l'été, les regards se tournent vers Sony et le lancement imminent du Xperia 1 VI, successeur du Xperia 1 V introduit en mai 2023. Selon les informations récemment divulguées, le design complet du Xperia 1 VI a été révélé, offrant un aperçu des changements opérés par Sony pour son prochain modèle haut de gamme.

Ainsi, le futur smartphone Sony Xperia 1 VI se présenterait avec un écran de 6,5 pouces, conservant la dimension de son prédécesseur. Il utiliserait une dalle AMOLED permettant d’obtenir des noirs extrêmement profonds et des couleurs vives. Le smartphone se distinguerait néanmoins par une structure légèrement plus compacte et robuste, mesurant 161,9x74,5 mm pour 8,4 mm d’épaisseur. C’est parfaitement dans la moyenne des dimensions des autres smartphones haut de gamme du marché. Comme cela a déjà été suggéré, cette modification pourrait influencer le ratio de l'écran, qui passerait de 21:9 à environ 19,5:9, selon les rumeurs, alignant ainsi le smartphone sur des concurrents comme le Galaxy S24 Ultra. Si cela se confirme, c’est un changement important pour la marque nipponne étant donné que tous les précédents modèles proposent un écran avec un format 21:9 voulant coller au ratio des images « Cinéma ».

Une nouvelle définition pour l’écran et quelles solutions pour prendre des photos ?

Un aspect assez remarquable de cette nouvelle génération est le choix de Sony de remplacer l'écran affichant une définition 4K par un écran 2K, une première depuis cinq ans. Ce changement répondrait à une nécessité de gestion plus efficace de la consommation d'énergie, tout en répondant aux attentes technologiques actuelles. L'écran 4K, utilisé principalement pour l'affichage de contenus multimédias de haute qualité, posait des défis en termes d'autonomie de la batterie, aurait inciter Sony à opter pour une résolution moindre mais plus adaptée à un usage quotidien.

En outre, le mobile Sony conserverait des éléments appréciés tels que le triple capteur photo à l'arrière, la prise jack pour les écouteurs et un bouton dédié pour la capture photo. Ces choix montrent une volonté de Sony de préserver des fonctionnalités spécifiques.

Bien que la date officielle de lancement et le prix du Xperia 1 VI restent inconnus, l’arrivée de plus en plus d’informations à son sujet peuvent suggérer une annonce imminente, probablement dans les prochains mois.