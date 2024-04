Un smartphone Google ultra haut de gamme à moins de 300 € chez ce marchand !

Certains considèrent Apple comme indispensable en matière de smartphones, tandis que d'autres privilégient Samsung pour sa puissance. Cependant, il y a maintenant ceux que l'on pourraient qualifier de "googlistes" qui recherchent des produits haut de gamme à prix raisonnable, avec une préférence pour la photographie en se tournant vers les smartphones de Google. En ce moment, avec un prix aussi bas que 290 € sur Cdiscount, il est difficile de résister à l'occasion si vous êtes à la recherche d'un smartphone haut de gamme offrant parmi les meilleures performances photographiques du marché !

La fiche technique du Pixel 6 Pro

Écran : 6,7 pouces, OLED QHD+ (3040 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Google Tensor RAM : 12 Go

128 Go, 256 Go, 512 Go
Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 12 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

10,5 MP, f/2.2
Batterie : 5003 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Google n’a pas appelé ses smartphones des « Pixel » pour rien. En plus d’être puissant et très pratiques grâce à l’écosystème de Google géré parfaitement par leur appareil qui se permet de regrouper en un même endroit tous les services liés à votre compte Google, c’est avant et surtout leur appareil photo qui sait convaincre lors de l'achat, car il s’agit de l’une des meilleure gamme en termes de post traitement, de photo de nuit, etc. Tout simplement un must dans cette catégorie !

L’un des derniers ultra haut de gamme de Google à moins de 300 €

Le Google Pixel 6 Pro est donc disponible sur Cdiscount pour seulement 284 €, de quoi se faire plaisir avec un haut de gamme premium au prix d’un bas de gamme ! Avec à peine trois ans d’ancienneté, l’appareil reste totalement dans l'air du temps et est fourni avec 2 ans de garantie !