Nouveau smartphone Leica Leitz Phone 3, malheureusement uniquement pour certains marchés

Fabriqué en collaboration avec la société Sharp, le Leitz Phone 3 est un modèle qui veut mettre la photo à l’honneur. C’est logique pour une telle marque qui avait déjà proposé le Leitz Phone 1 puis le Leitz Phone 2. L’appareil met ainsi en avant ses capteurs photo, à l’arrière du téléphone avec des modules inscrits dans un large cercle, un peu comme le Xiaomi 14 Ultra (le partenaire de Leica pour ses derniers mobiles) ou le Honor Magic6 Pro.

On peut compter sur une interface spéciale pour l’application Appareil photo. Plusieurs modes de prises de vue sont disponibles. L'appareil est livré avec une coque et un cache objectifs.

Une configuration de pointe pour un mobile spécial photo

Le Leitz Phone 3 embarque ainsi un capteur CMOS de 47,2 mégapixels de 1 pouce avec une ouverture à f/1.9. Il y a également un capteur de 1,9 mégapixels ainsi qu’un module spectral pour optimiser les couleurs. À l’avant, on trouve un capteur à selfie de 12,6 mégapixels. Le téléphone est animé par un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go. Le mobile est capable de supporter les cartes mémoires micro SDXC jusqu’à 1 To. Il peut compter sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Il est compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et NFC pour les paiements sans contact. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, de type Sonic, développé par Qualcomm. Le téléphone est certifié IP6X.

L’écran du Leitz Phone 3 fait 6,6 pouces en diagonale avec une définition de 1260x2730 pixels avec une dalle OLED Pro IGZO développée par Sharp. Le téléphone est animé par Android 14. Il mesure 161x77 mm pour une épaisseur de 9,3 mm. Comptez sur un poids de 209 grammes et un coloris unique : noir. Il y a un port USB-C et un connecteur jack pour brancher un casque.

Le smartphone Leica Leitz Phone 3 n’est malheureusement disponible qu’au Japon. Il y a peu de chance qu’on le trouve sur d’autres marchés vu que les modèles précédents de la marque étaient aussi distribué dans ces conditions.