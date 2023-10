Xiaomi et Leica, ensembles pour la prochain série Xiaomi 14

La date précise du lancement de la série Xiaomi 14 n'a pas encore été confirmée, mais selon certaines spéculations, le 27 ou le 31 octobre pourraient bien être les jours où les nouveaux fleurons du fabricant chinois feront leur apparition. L'annonce officielle de ce lancement imminent a été faite par la société Xiaomi, elle-même sur le réseau social chinois Weibo. Ce n'est pas seulement la révélation des smartphones en elle-même qui est intéressante, mais aussi le fait de la poursuite de la collaboration fructueuse entre Xiaomi et Leica pour l'amélioration de l'expérience photographique sur ces nouveaux appareils.

Une nouvelle génération d’optiques pour les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro

Cette collaboration avait commencé en 2022 avec la sortie des Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, et des téléphones phares de la série T, tous équipés d'appareils photo optimisés par Leica. On peut donc s'attendre à des performances photographiques de haut niveau avec les Xiaomi 14 et 14 Pro. La principale nouveauté réside dans l'introduction d'une « nouvelle génération d'optiques » sur ces smartphones, accompagnée de l'objectif Leica Summilux, réputé pour sa luminosité exceptionnelle avec une ouverture maximale située entre f/1 et f/1.4.

Les Xiaomi 14 s'apprêtent à affronter une concurrence féroce sur le marché de la photographie mobile. En effet, le Xiaomi 13T Pro n’a pas réussi à se hisser parmi les meilleurs, notamment selon DxOMark. En effet, d’autres appareils se sont avérés plus performants en photo et en vidéo comme l'iPhone 15 Pro Max, le Pixel 8 Pro et le Huawei P60 Pro dominent actuellement le segment des photophones. Cependant, les Xiaomi 14 se démarqueront grâce à leur nouvelle optique Leica et à un capteur promettant des capacités de capture instantanée et précise dans toutes les situations.

En outre, les Xiaomi 14 et 14 Pro auront l'avantage d'être les premiers à être équipés du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3, ce qui leur conférera une puissance et des performances de pointe. Outre ces avancées dans le domaine de la photographie, rappelons que Xiaomi a récemment annoncé son intention de remplacer le traditionnel MIUI par un nouveau système d'exploitation appelé HyperOS. Les nouveaux flagships de la série Xiaomi 14 seront livrés avec ce système, qui vise à transcender les smartphones et à unir l'écosystème de produits Xiaomi.