Realme lance le Note 50, un nouveau smartphone d'entrée de gamme qui se veut robuste et d’une grande autonomie à moins de 130 €

Après le lancement du realme C67 et l’annonce du realme 12, la marque semble vouloir revenir sur le marché européen et plus particulièrement en France avec plusieurs autres modèles. Ainsi, elle vient d’annoncer la commercialisation du Note 50. Ce smartphone est protégé contre la poussière et l'eau avec un indice IP54, assurant une résistance aux éclaboussures accidentelles. Il intègre aussi une protection d'écran en verre haute résistance. Selon le fabricant, ce modèle pourrait offrir une expérience fluide pour une période allant jusqu'à quatre ans de mises à jour pour son système. La batterie du realme Note 50 est également conçue pour durer. Toujours d’après la marque, elle maintient plus de 80 % de sa capacité même après 1 200 cycles de charge, promettant une utilisation sans souci pour environ trois ans avec une charge quotidienne.

Performances et capacité de stockage à bord

Le realme Note 50 est équipé d'un processeur octa-core Unisoc Tiger T612 et avec une capacité de 4 Go de mémoire vive et autant en mémoire virtuelle. Il dispose d’un espace de stockage interne de 128 Go, extensible jusqu'à 2 To via une carte mémoire micro SD, offrant amplement de place pour stocker applications, photos et vidéos. Avec sa batterie de 5 000 mAh, le Note 50 permet de profiter de jusqu'à 106 heures de musique en continu, selon la marque. Il ne se recharge pas rapidement puisqu’il est compatible avec un bloc de 10 watts maximum.

Le design du realme Note 50 se veut à la fois simple et moderne, avec un dos disponible en bleu ciel ou noir, et des bords à angle droit. Son épaisseur de seulement 7,99 mm en fait un modèle plutôt fin pour sa catégorie, tandis que son poids de 186 g devrait assurer un confort de prise en main intéressant.

Quel écran pour le realme Note 50 et quelle configuration pour faire des photos ?

L'écran du smartphone, mesurant 6,74 pouces, couvre 90,3 % de la surface avant et offre une luminosité maximale de 560 cd/m² sur une dalle LCD affichant 720x1600 pixels. C’est l’un des plus faibles dans ce domaine et il faudra très probablement le cacher du soleil pour y voir quelque chose sur son écran. Il dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et d’une palette de couleurs étendue.

Côté expérience utilisateur, comme les autres mobiles récents de la marque, Le realme Note 50 propose la fonction Mini Capsule permettant de visualiser des informations telles que l'utilisation des données, le statut de charge ou le comptage des pas directement sur l'écran, au niveau du capteur à selfie.

L’appareil peut être facilement déverrouillé grâce à un lecteur d’empreintes digitales installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil. Notez qu’il dispose d’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière pour faire des photos, ce qui n’est pas la panacée. Il y a un capteur à selfie, en façade, servant également pour les appels vidéo qui fait 5 mégapixels. Le téléphone est compatible 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 et NFC autorisant les paiements sans contact.

Disponible dès maintenant, le realme Note 50 est proposé à 139,99 euros pour la configuration 4+128 Go.