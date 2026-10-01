Conseil conso : votre ancien smartphone peut payer une partie du nouveau, encore faut-il penser à le revendre !

Estimer son smartphone permet de connaître sa valeur avant de décider de le garder ou de le vendre. Plusieurs services en ligne existent, parmi lesquels Easy Cash, qui calcule ce montant à partir du modèle, de sa capacité de stockage et de son état, puis vous laisse le choix entre une vente en magasin et un envoi à distance.

L'état du téléphone pèse directement sur son prix

Deux iPhone 13 ou deux Galaxy S23 identiques côté fiche technique peuvent obtenir des estimations différentes, car Easy Cash tient aussi compte de leur état esthétique. L'enseigne distingue plusieurs grades, du parfait état à l'état correct, en passant par le bon état. Des rayures sur l'écran, des marques sur la coque ou une usure plus prononcée peuvent donc réduire la somme proposée.

Le téléphone doit également fonctionner pour être racheté. Si l'appareil est hors service ou trop endommagé, il peut être orienté vers le recyclage et ne relève alors plus du parcours de rachat classique.

L'estimation en ligne constitue par conséquent une première proposition, qui doit ensuite être confirmée lors du contrôle du smartphone. Si l'état constaté diffère des informations fournies au départ, Easy Cash peut présenter un nouveau montant avant de poursuivre la transaction.

Connaître la cote de son ancien téléphone aide à préparer le prochain achat

Intégrer le prix de rachat de son ancien smartphone dès le départ au coût du changement de téléphone permet soit de réduire la facture, soit de se procurer un modèle d'une gamme un peu plus élevée.

Selon l'Indice de la Reprise Recommerce 2026, le prix moyen atteint 189 € pour les smartphones repris par Recommerce, contre 170 € l'année précédente. Évidemment, cette moyenne ne préjuge pas du tarif proposé par Easy Cash, mais elle donne un ordre de grandeur des montants observés sur le marché de la reprise.

Cette évolution des prix se retrouve directement sur le marché du smartphone reconditionné. Lorsqu'un modèle est recherché, il peut bénéficier d'une meilleure cote de revente, tandis qu'un appareil moins demandé risque de perdre sa valeur plus rapidement.

Nous avions d'ailleurs étudié ce phénomène dans notre article sur l'iPhone 15 Plus, dont la décote a été particulièrement forte en 2025. Le prix payé au moment de l'achat compte évidemment, mais le montant récupéré lors de la revente influe lui aussi sur le coût réel du téléphone.

La vente peut se faire en magasin ou à distance

Si vous choisissez la reprise directement dans un magasin Easy Cash, le smartphone est examiné sur place et son prix peut être validé avant le règlement. À distance, l'enseigne fournit une étiquette d'expédition prépayée, puis contrôle le téléphone après sa réception.

Une fois l'appareil vérifié, Easy Cash procède au paiement par virement. Les conditions de rachat annoncent un délai de 72 heures, mais celui-ci peut s'allonger lorsqu'une nouvelle estimation doit être proposée puis acceptée.

Le délai d'envoi a lui aussi son importance, car Easy Cash recommande de déposer le colis dans les sept jours qui suivent la validation de la vente en ligne. L'étiquette peut être utilisée plus longtemps, mais le prix de reprise calculé au départ n'est plus garanti après ce délai.

Il vaut donc mieux effectuer l'estimation au moment où l'on envisage réellement la vente plutôt que plusieurs semaines à l'avance.

Ce qu'il faut faire avant de revendre son smartphone

Avant de céder votre ancien smartphone, il faut sauvegarder vos données, retirer la carte SIM et réinitialiser l'appareil, mais il faut aussi penser à déconnecter les comptes qui lui sont associés. Un iPhone lié à un compte Apple ou un smartphone Android verrouillé par un compte Google peut en effet être refusé au moment du contrôle.

Easy Cash indique supprimer les données personnelles numériques lors du traitement de la vente, mais cette procédure ne dispense pas de préparer soi-même l'appareil. Mieux vaut donc transférer ses contenus et retirer les différents verrouillages avant de remettre le téléphone au repreneur.

Ces précautions valent d'ailleurs pour toute revente de smartphone, et pas uniquement pour Easy Cash.