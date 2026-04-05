Prenez-la en compte ! La décote d'un smartphone reconditionné peut vous faire perdre beaucoup si le modèle est mal choisi

On a souvent tendance à imaginer que la valeur des produits Apple est assez constante. Pourtant, le marché du smartphone reconditionné montre une réalité bien différente pour certaines références boudées ou coincées entre deux générations.

Si c'est une mauvaise nouvelle pour les vendeurs, cela devient une opportunité de premier ordre pour les acheteurs.

L'iPhone 15 Plus : le grand format qui dégringole

Concrètement, l'iPhone 15 Plus se retrouve dans une position délicate sur le marché du reconditionné. Malgré son écran très large et son autonomie record pour un iPhone, il a été délaissé au profit des modèles Pro ou des standards, plus compacts.

Cela a provoqué une chute de sa valeur de revente bien plus rapide que celle de ses frères de gamme.

En choisissant l'iPhone 15 Plus aujourd'hui, vous profitez de cette baisse de prix historique. C'est un smartphone pensé pour durer, équipé de l'USB-C et d'un processeur qui ne montre aucun signe de faiblesse, même face aux applications gourmandes de 2026.

✅ Pourquoi craquer maintenant Prix cassé : La décote massive profite directement au prix du reconditionné.

La décote massive profite directement au prix du reconditionné. Écran géant : Un confort visuel identique aux modèles Pro Max pour bien moins cher.

Un confort visuel identique aux modèles Pro Max pour bien moins cher. Autonomie : Sans doute l'un des iPhone les plus endurants. ⚠️ À prendre en compte Revente future : Sa valeur continuera probablement de baisser plus vite que les autres.

Sa valeur continuera probablement de baisser plus vite que les autres. Écran 120 Hz : Une fluidité moindre par rapport aux dalles ProMotion des modèles Pro.

L'offre Certideal : la sérénité du reconditionnement français

Sur le site de Certideal, l'iPhone 15 Plus bénéficie de tarifs qui font chuter la facture de manière spectaculaire. En passant par ce spécialiste, vous évitez les mauvaises surprises de la vente entre particuliers. L'appareil est testé, certifié et surtout couvert par une garantie de 30 mois.

Il est également possible de faire retourner votre smartphone sous 30 jours.

L'avantage de CertiDeal, c'est que les smartphones sont récupérés en France et remis en état dans les propres ateliers de l'entreprise en Île-de-France. Cela permet de sourcer de A à Z les produits pour une démarche à la fois éthique et rassurante pour le consommateur.