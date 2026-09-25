Samsung Galaxy A18 ou Xiaomi Redmi Note 17 : lequel choisir à moins de 300 euros ?

Les deux smartphones sont assez imposants, mais le Samsung Galaxy A18 est le plus compact des deux. Il mesure 164,4 mm de haut pour 7,7 mm d'épaisseur et pèse 196 grammes, avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Il est proposé en Noir, Blanc et Bleu et, malgré son grand écran, son format devrait rester assez maniable pour des mains moyennes.

Le Xiaomi Redmi Note 17 est sensiblement plus grand et plus lourd puisqu'il atteint 169,7 mm de hauteur, 8,5 mm d'épaisseur et 224 grammes. Son écran de 6,99 pouces lui donne en contrepartie une surface d'affichage plus généreuse : si vous privilégiez le confort visuel, ce grand format peut être un avantage ; si vous cherchez surtout un téléphone facile à manipuler, le Galaxy A18 est mieux placé. Le Xiaomi est disponible en Noir, Bleu et Violet et bénéficie en plus d'une certification IP65 contre les projections d'eau et la poussière, alors que la fiche du Galaxy A18 n'indique aucun indice d'étanchéité.

Quel écran et quelle autonomie pour un usage quotidien ?

Sur l'affichage, le Redmi Note 17 mise clairement sur le confort avec une dalle AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz, tandis que le Galaxy A18 propose une Super AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz. Les deux affichent une définition Full HD+ — 1080 x 2396 pixels pour le Xiaomi et 1080 x 2340 pixels pour le Samsung — et offrent donc une finesse d'affichage assez proche au quotidien. Le Redmi Note 17 combine ainsi le plus grand écran et la fréquence de rafraîchissement la plus élevée, tandis que le Galaxy A18 conserve l'avantage d'un format un peu moins encombrant.

L'écart devient beaucoup plus important lorsqu'on regarde l'autonomie. Le Redmi Note 17 embarque une batterie de 7700 mAh avec une charge filaire de 45 W, et LesMobiles relève une endurance proche de 69 heures en usage mixte. Le Galaxy A18 dispose pour sa part d'une batterie de 5000 mAh avec une charge de 25 W. Il peut tenir la journée, mais il est nettement moins armé que le Xiaomi pour espacer les recharges.

Aucun des deux ne propose de recharge sans fil, mais si votre priorité est de passer le moins de temps possible près d'une prise, le Redmi Note 17 dispose ici d'un avantage très net.

Lequel est le plus à l'aise en performances et en photo ?

La comparaison change en revanche du côté des performances. Le Galaxy A18 utilise un processeur Exynos 1610 qui, d'après le score AnTuTu indiqué par LesMobiles, devance nettement le Snapdragon 6s 4G Gen 2 du Redmi Note 17. Le Samsung est donc plus à l'aise pour enchaîner les applications et faire tourner de petits jeux, tandis que le Xiaomi correspond davantage à des usages comme la navigation, les réseaux sociaux ou la bureautique.

Le Redmi Note 17 peut toutefois être équipé de 6 Go de RAM contre 4 Go pour le Galaxy A18, ce qui lui permet de garder davantage d'applications ouvertes en mémoire. Cela ne renverse pas nécessairement l'écart de puissance entre les deux processeurs, mais cette mémoire supplémentaire peut compter si vous passez souvent d'une application à l'autre.

En photo, les deux smartphones utilisent un capteur principal de 50 mégapixels, mais leur équipement n'est pas tout à fait le même. Le Galaxy A18 ajoute un module de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels, et il peut filmer jusqu'en 4K. Le Redmi Note 17 se limite à la vidéo 1080p, mais il dispose d'un capteur frontal de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Aucun des deux ne bénéficie de stabilisation optique, ce qui les limite davantage lorsque la lumière baisse. Si vous accordez de l'importance à la photo et surtout à la vidéo, le Galaxy A18 propose donc l'équipement le plus polyvalent, tandis que le Redmi Note 17 répond davantage à un usage photo courant.

Prix, connectivité et suivi logiciel : lequel garder plusieurs années ?

Les prix sont assez proches puisque LesMobiles affiche le Xiaomi Redmi Note 17 autour de 253 € et le Samsung Galaxy A18 autour de 279 € chez les marchands autorisés. Les 26 € qui les séparent ne suffisent donc pas, à eux seuls, à trancher : il faut surtout regarder ce que chaque modèle privilégie.

En connectivité mobile, le Galaxy A18 est limité aux réseaux 4G. La fiche du Redmi Note 17 mentionne de son côté une compatibilité 4G et 5G autour de son Snapdragon 6s 4G Gen 2, un point qu'il faut vérifier selon la version commercialisée. Les deux proposent par ailleurs le NFC pour le paiement sans contact, le Wi-Fi 5, la double SIM et la possibilité d'ajouter une carte microSD.

Samsung marque surtout un point si vous prévoyez de garder votre téléphone plusieurs années, puisque les mises à jour de sécurité du Galaxy A18 sont annoncées jusqu'au 31 octobre 2032. Le Redmi Note 17 mise davantage sur son immense batterie et son grand écran pour offrir du confort au quotidien.

Votre choix dépend donc assez directement de vos priorités. Le Galaxy A18 est mieux armé pour les performances, la photo et le suivi logiciel, alors que le Redmi Note 17 se distingue surtout par son autonomie, son écran de 6,99 pouces à 120 Hz et son prix légèrement inférieur. Si vous voulez garder votre smartphone longtemps sans trop vous soucier des mises à jour, le Samsung présente des arguments solides ; si vous cherchez avant tout un grand écran et une batterie capable d'espacer fortement les recharges, le Xiaomi correspond davantage à cet usage.