Google propose un smartphone haut de gamme avec 8 Go de RAM à prix cassé, convaincu ?

Le Google Pixel 8a est sorti il y a quelques semaines, et déjà, nous pouvons trouver des réductions sur ce modèle. Équipé d'une puce haut de gamme et d'un magnifique écran OLED, il propose également l'un des meilleurs appareils photo dans cette gamme de prix, surpassant même certains smartphones plus onéreux. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette excellente offre.