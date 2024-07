Honor dévoile les technologies basées sur l’IA Defocus Eye Protection et Deepfake Detection

La marque Honor a annoncé le lancement de deux innovations majeures en matière d'intelligence artificielle (IA) sur ses appareils. Ces nouvelles technologies visent à responsabiliser les utilisateurs et à renforcer la sécurité numérique. Lors de sa keynote au MWC Shanghai 2024 qui s’est déroulé récemment, intitulée "The Human-AI Synergy : Intelligent Devices Will Empower People Better", Honor a ainsi présenté ses avancées en matière d'IA centrée sur l'humain, avec les technologies AI Defocus Eye Protection et AI Deepfake Detection.

L'IA embarquée : un nouveau modèle pour les smartphones

Lors de sa keynote, George Zhao, PDG de Honor, a souligné l'importance de l'IA intégrée au matériel. Il a ainsi déclaré : "L'IA révolutionne nos vies et fait progresser l'industrie des smartphones. Cependant, une grande partie de l'industrie s'est concentrée sur l'IA basée sur le cloud, qui n'est qu'une partie du puzzle. L'IA directement implantée au niveau matériel est particulièrement adaptée pour offrir des services personnalisés aux utilisateurs. Chez Honor, nous croyons que l'IA embarquée a le potentiel de rendre les utilisateurs plus autonomes et performants. Nous invitons l'industrie à explorer ensemble le potentiel inexploité de l'IA sur appareil."

C’est notamment pour ces raisons que la société a développé la technologie AI Defocus Eye Protection présenté à Shanghai. Cette innovation veut répondre à la croissance mondiale de la myopie, souvent liée à une utilisation prolongée des écrans. Pour ce faire, l'AI Defocus Eye Protection utilise l'IA pour simuler l'effet de verres correcteurs défocalisants, directement intégrés dans les écrans des smartphones Honor. Physiquement, les verres défocalisants offrent une défocalisation contrôlée dans le champ visuel périphérique, aidant à maintenir une vision centrale claire et à ralentir l'allongement de l'œil, cause de la myopie. Selon Honor, les tests ont montré que cette technologie pouvait réduire la myopie transitoire de 13 degrés en moyenne après 25 minutes de lecture, avec certains utilisateurs observant une réduction maximale de 75 degrés.

Détection des deepfakes : une avancée contre les fraudes numériques

En parallèle, Honor a lancé sa technologie AI Deepfake Detection pour contrer les risques liés aux deepfakes dont le nombre est appelé à croître dans les mois et les années à venir. Conçue pour détecter les contenus numériques manipulés, cette fonction analyse chaque image et examine des critères tels que le contact visuel, l'éclairage, la clarté et la fluidité de la vidéo. En cas de détection d'un contenu synthétique ou modifié, un avertissement est immédiatement envoyé à l'utilisateur pour prévenir d'éventuelles fraudes.

Honor précise que la fonction AI Deepfake Detection a été formée sur une vaste base de données de vidéos et d'images d'escroqueries en ligne, permettant une identification rapide et efficace des contenus frauduleux. Celle-ci prendrait seulement trois secondes.

Après la fonction d’IA Magic Portal qui est disponible sur le Magic6 Pro, le Honor 200 et le Honor 200 Pro dont vous pouvez lire notre test complet, Honor propose des options supplémentaires pour une meilleure expérience avec ses smartphones. La marque devrait offrir d’autres innovations dans ce domaine dans les mois et les années à venir au sein de ses appareils.